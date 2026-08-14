Maickel gaat 72 uur lang broodjes smeren: 'Mijn handen zijn er aan gewend'

In de foodtruck van Maickel Bouw is de temperatuur inmiddels opgelopen tot boven de 41 graden. Toch wil hij juist daar minimaal 72 uur doorbrengen. Hij probeert de komende dagen in Beek en Donk in zijn eentje een wereldrecord te vestigen door zoveel mogelijk broodjes achter elkaar te smeren.

Een deel van het Piet van Thielplein is afgezet en er staan verschillende picknickbankjes. De komende dagen maakt Maickel vanuit zijn broodjesbus allerlei belegde broodjes. Vrijdagmiddag om vier uur begint voor hem de uitdaging, al is er vlak voor de start nog wat stress: Maickel heeft geen ventilatoren in de foodtruck staan en de temperatuur loopt steeds verder op. Net als de spanning. Anderhalf jaar broedde hij op het idee

Even daarvoor vertelt hij dat hij al anderhalf jaar met het idee rondloopt. Op social media is hij inmiddels een bekende verschijning, onder meer dankzij zijn drukbezochte broodjesbus. "Je moet een keer wat origineels doen. Er staan al verschillende wereldrecords, dus toen ging ik nadenken over wat bij mij past. Ik wil veel mensen blij maken en als ik zo lang mogelijk openblijf, kan iedereen die wil langskomen."

Een kwartier nadat Maickel is begonnen aan zijn wereldrecordpoging vormt zich al een rij bij zijn broodjesbus (foto: Wilco Zonneveld).

Al snel nadat Maickel symbolisch de klep van zijn rijdende broodjeszaak opent, ontstaat er een lange rij met hongerige klanten. Er zijn genoeg broodjes ingeslagen, want Maickel heeft er naar schatting twintigduizend klaarliggen. Hij staat alleen in zijn foodtruck en hoopt dat ook mensen die 's avonds gaan stappen, later nog een bezoek brengen. Ook rekent hij op zijn vaste klanten. "Ik heb al mijn vaste gasten gevraagd of ze in de avond en nacht komen. Tussen drie uur 's nachts en zeven uur 's morgens zal het het moeilijkst zijn", verwacht hij.

'Mijn handen zijn eraan gewend'

Ondertussen tikt het klokje op de toonbank rustig door. Het geeft aan hoe lang de broodjesmaker al bezig is met zijn recordpoging. Volgens de Beek en Donkenaar bestaat er nog geen officieel record. Zelf hoopt hij minimaal 72 uur vol te maken. Bang om last van kramp in zijn vingers te krijgen van al dat smeren is hij niet. "Ik heb het afgelopen jaar goed getraind. Mijn handen zijn er inmiddels aan gewend. Het is een kwestie van dagelijks broodjes maken."

Maickel Bouw uit Beek en Donk wil 72 uur lang achter elkaar broodjes smeren (foto: Wilco Zonneveld).