Maickel gaat 72 uur lang broodjes smeren: 'Mijn handen zijn er aan gewend'
In de foodtruck van Maickel Bouw is de temperatuur inmiddels opgelopen tot boven de 41 graden. Toch wil hij juist daar minimaal 72 uur doorbrengen. Hij probeert de komende dagen in Beek en Donk in zijn eentje een wereldrecord te vestigen door zoveel mogelijk broodjes achter elkaar te smeren.
Een deel van het Piet van Thielplein is afgezet en er staan verschillende picknickbankjes. De komende dagen maakt Maickel vanuit zijn broodjesbus allerlei belegde broodjes. Vrijdagmiddag om vier uur begint voor hem de uitdaging, al is er vlak voor de start nog wat stress: Maickel heeft geen ventilatoren in de foodtruck staan en de temperatuur loopt steeds verder op. Net als de spanning.
Anderhalf jaar broedde hij op het idee
Even daarvoor vertelt hij dat hij al anderhalf jaar met het idee rondloopt. Op social media is hij inmiddels een bekende verschijning, onder meer dankzij zijn drukbezochte broodjesbus. "Je moet een keer wat origineels doen. Er staan al verschillende wereldrecords, dus toen ging ik nadenken over wat bij mij past. Ik wil veel mensen blij maken en als ik zo lang mogelijk openblijf, kan iedereen die wil langskomen."
'Mijn handen zijn eraan gewend'
Ondertussen tikt het klokje op de toonbank rustig door. Het geeft aan hoe lang de broodjesmaker al bezig is met zijn recordpoging. Volgens de Beek en Donkenaar bestaat er nog geen officieel record. Zelf hoopt hij minimaal 72 uur vol te maken. Bang om last van kramp in zijn vingers te krijgen van al dat smeren is hij niet. "Ik heb het afgelopen jaar goed getraind. Mijn handen zijn er inmiddels aan gewend. Het is een kwestie van dagelijks broodjes maken."
Ook denkt hij dat slaap hem geen parten speelt. Zo draaide hij op Paaspop al warm. "Daar hadden we vier dagen waarin ik ongeveer twee à drie uurtjes geslapen heb. Op zondag was ik nog fris en fruitig. Daarna was ik wel afgeschreven, maar toch hield ik het goed vol. Dit is natuurlijk zonder slaap, dus het zal een tikkeltje heftiger zijn. Maar met de juiste motivatie moet het lukken."
Opbrengst deels voor kindervakantieweek
Aan zijn wereldrecordpoging is ook een goed doel gekoppeld. Van ieder verkocht broodje gaat een deel naar de kindervakantieweek in Beek en Donk, net als de fooien. De actie van Maickel is bovendien te volgen via een livestream op Instagram en TikTok. Gelukkig voor de broodjesmaker arriveerden vlak daarvoor alsnog drie ventilatoren, die voor wat verkoeling zorgden.