Sam (11) haalt na fietstocht van acht dagen bijna 31.000 euro op voor KiKa

De 11-jarige Sam uit Breda is vrijdag na een fietstocht van acht dagen gearriveerd in Groningen. Met zijn sponsoractie, ter nagedachtenis aan zijn beste vriend Dillan, haalde hij bijna 31.000 euro op voor KiKa.

Sam begon zijn fietstocht in Maastricht, waar hij werd uitgezwaaid door familie, kennissen en dierbaren van Dillan. Met heel wat kilometers in de benen kwam hij vrijdagmiddag aan op zijn eindbestemming: de Grote Markt in Groningen.

Ontvangst met favoriete nummer van Dillan

Daar werd Sam ontvangen door zanger Pascal Schippers. Diens nummer 'Ik heb aan je fiets gelikt' was een favoriet van Dillan. De beste vriend van Sam overleed in september vorig jaar aan leukemie. Na zijn dood was Sam "erg verdrietig" en rusteloos: hij wilde iets doen.

Hij stond op het punt "al zijn spaargeld" aan KiKa te geven, maar toen hij naar de website surfte om een donatie te doen, kreeg hij het idee voor een sponsoractie.

Van 2500 naar bijna 31.000 euro

"Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn’, vertelde Sam na zijn aankomst in Groningen aan RTV Noord. "Ik had in eerste instantie 2.500 euro willen ophalen, maar zit nu op bijna 31.000!" De laatste tien kilometer stapte Sam niet op zijn eigen fiets, maar op die van Dillan. Zo'n dertig familieleden en vrienden fietsten het laatste stuk met hem mee.

De jonge sportieveling hoeft niet lang na te denken over wat het eerstvolgende is wat hij nu gaat doen: "Chillen!"