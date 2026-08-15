Vriendinnen die ontdekten dat ze zussen zijn na vijftien jaar weer samen

Meena Geltink (43) uit Gemert en Minal Tijssen (44) uit Made hebben elkaar na jaren weer in de armen gesloten. Dit keer niet alleen als vriendinnen, maar ook als zussen. De twee kwamen er nog maar pasgeleden via een DNA-test achter dat hun band veel verder gaat dan vriendschap. Het werd een emotioneel weerzien.

Contact verwaterde na jaren vriendschap Ze werden de beste vriendinnen, tot het contact verwaterde. Meena verhuisde jaren later naar Gemert en Minal emigreerde naar Frankrijk. De twee spraken elkaar voor het laatst via e-mail toen ze 28 waren.

Minal en Meena groeiden op in verschillende weeshuizen in India en werden als baby allebei geadopteerd door Nederlandse adoptiegezinnen. Meena groeide op in Deventer, Minal in Made. Toevalligerwijs ontmoetten ze elkaar in hun tienerjaren, maar hadden er geen idee van dat ze familie van elkaar waren.

Tot het moment dat Minal in 2025 besloot haar DNA vast te leggen, uit nieuwsgierigheid naar haar roots. Meena bleek haar zus. Via Facebook kwamen de twee weer met elkaar in contact.

Ontmoeting

Deze week was het dan zover: Minal kwam vanuit Frankrijk even naar Brabant om haar zus in de armen te sluiten. In Den Bosch ontmoetten de twee elkaar weer en daarbij vloeiden wat tranen van blijdschap.

Ondanks dat ze belangrijke momenten in elkaars leven gemist hebben, zijn ze erg gelukkig dat ze nu als zussen verder kunnen. "Ik heb altijd mensen om mij heen gehad die van mij hielden en goed voor mij zorgden, maar een deel van mij heeft zich altijd eenzaam gevoeld", vertelde Minal eerder aan de NOS.



"En ja, ik heb altijd gehoopt dat ik biologische familieleden zou vinden. Met name broers of zussen. En nu gebeurde dit. Vanbinnen voelde ik dat ik niet meer alleen zou zijn."

Ook Meena voelt zich "eindelijk compleet". "Ja, het is nogal wat, maar het voelt ontzettend goed. Het is alsof ik het missende stukje nu heb gevonden."