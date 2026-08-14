'Leg Mark van den Oever inspreekverbod op', na vergelijkingen met joden

Het moet Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever verboden worden om nog in te spreken bij vergaderingen van Provinciale Staten. Dat vinden GroenLinks en PvdA. Vrijdag is Van den Oever volgens de partijen wederom over een grens gegaan door de situatie van boeren opnieuw te vergelijken met die van joden tijdens de Holocaust. "Dat kan niet zonder consequenties blijven."

Naast de uitspraken die Van den Oever deed, deelde het radicale Farmers Defence Force (FDF) ook 'boerensterren' uit. De sterren zijn een duidelijke verwijzing naar de gele sterren die joden verplicht moesten dragen tijdens de Holocaust, bekend als 'Jodensterren'. Tijdens het debat over het mogelijk intrekken van vijf vergunningen van pluimveehouders, was de leider van Farmers Defence Force (FDF) één van eenentwintig insprekers. "Vergunningen afpakken, dat deden de nazi's ook", zei Van den Oever in Provinciale Staten. Vrijwel direct probeerde commissaris van de Koning Ina Adema hem te onderbreken, met het verzoek 'dit soort vergelijkingen' niet te maken. Tevergeefs, want Van den Oever overschreeuwde haar. "Wij plakken vandaag deze boerenster als teken van onderdrukking", riep hij, terwijl hij een ster op zijn borst plakte.