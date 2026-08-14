'Leg Mark van den Oever inspreekverbod op', na vergelijkingen met joden
Het moet Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever verboden worden om nog in te spreken bij vergaderingen van Provinciale Staten. Dat vinden GroenLinks en PvdA. Vrijdag is Van den Oever volgens de partijen wederom over een grens gegaan door de situatie van boeren opnieuw te vergelijken met die van joden tijdens de Holocaust. "Dat kan niet zonder consequenties blijven."
Naast de uitspraken die Van den Oever deed, deelde het radicale Farmers Defence Force (FDF) ook 'boerensterren' uit. De sterren zijn een duidelijke verwijzing naar de gele sterren die joden verplicht moesten dragen tijdens de Holocaust, bekend als 'Jodensterren'.
Tijdens het debat over het mogelijk intrekken van vijf vergunningen van pluimveehouders, was de leider van Farmers Defence Force (FDF) één van eenentwintig insprekers. "Vergunningen afpakken, dat deden de nazi's ook", zei Van den Oever in Provinciale Staten.
Vrijwel direct probeerde commissaris van de Koning Ina Adema hem te onderbreken, met het verzoek 'dit soort vergelijkingen' niet te maken. Tevergeefs, want Van den Oever overschreeuwde haar. "Wij plakken vandaag deze boerenster als teken van onderdrukking", riep hij, terwijl hij een ster op zijn borst plakte.
Walging
De actie kon op walging van meerdere partijen in Provinciale Staten, de commissaris en premier Jetten rekenen. Ook het CIDI reageerde verbolgen.
Het is niet de eerste keer dat Van den Oever vergelijkingen trekt tussen boeren en de joden tijdens de Holocaust. Met de actie van vrijdag is volgens GroenLinks en PvdA de grens bereikt.
"Dit is stuitend voor de joodse gemeenschap in Nederland", vindt GroenLinks-Statenlid Tom Ludwig. "Dit soort uitspraken doen ontzettend veel pijn bij velen. Hij is er herhaaldelijk op aangesproken, maar hij doet er niets mee."
Het is daarom tijd om Van den Oever te verbieden het woord in Provinciale Staten nog te krijgen, vinden de partijen. "Inspreken is een groot goed, het mag schuren en je wil het niet beperken. Maar het moment dat je systematisch ver over de scheef gaat en mensen met deze vergelijkingen ook pijn doet, houdt het een keer op."
'Gesprek over hebben'
PvdA en GroenLinks willen met andere partijen het gesprek aangaan over zo'n maatregel. BBB-fractievoorzitter Marco Havermans staat in ieder geval open voor dat gesprek. "BBB verwerpt de actie volledig. Ik wil nog niet zeggen dat ik een spreekverbod wil invoeren, maar we kunnen het er zeker over hebben", zegt hij. "We zien dat de morele grenzen echt opgerekt worden. Wij als Staten moeten misschien niet meer toestaan dat zo iemand dan nog mag inspreken."
Het spreekverbod zou betrekking hebben op de persoon Van den Oever, benadrukt Ludwig (GroenLinks). "Dus niet de hele organisatie."
In december vorig jaar stuurde FDF een dag voor een groot debat over stikstofmaatregelen deurwaarders op Statenleden van coalitiepartijen af. In de brief stond onder meer dat de Statenleden mee zouden werken aan 'strafbare feiten' als ze de stikstofplannen zouden goedkeuren. Alle partijen behalve Forum voor Democratie verwierpen de actie, net als Adema.