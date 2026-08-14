NAC-fans steunen Mats Seuntjens met 20.000 sterretjes na verlies dochtertje

Supporters van NAC hebben voetballer Mats Seuntjens na de wedstrijd tegen VVV Venlo vrijdagavond een hart onder de riem gestoken. Woensdag werd bekend dat de 34-jarige voetballer uit Breda en zijn vriendin hun pasgeboren dochtertje hebben verloren. Op de tribunes van het Rat Verlegh Stadion fonkelden na afloop van de wedstrijd 20.000 sterretjes.

De sterretjes werden rond minuut 85 uitgedeeld en aangestoken toen het laatste fluitsignaal klonk. De lampen doofden, wat zorgde voor een indrukwekkend beeld en kippenvel bij de vele aanwezige supporters.

Seuntjens en zijn vriendin stonden samen op het veld en werden omringd door de ploeggenoten. De voetballer hield het niet droog. Naast de spelers van NAC bleven ook de spelers van tegenstander VVV Venlo op het veld staan om hun respect te tonen aan Seuntjens en zijn vriendin.

Seuntjens ontbrak vorige week vrijdag al in de wedstrijdselectie voor de competitiestart tegen TOP Oss. De club liet toen weten dat zijn afwezigheid te maken had met privéomstandigheden. De Bredanaar zat vrijdagavond weer bij de selectie en kwam de tweede helft binnen de lijnen.