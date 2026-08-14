Sterretjesregen voor voor Mats Seuntjens en vriendin na verlies dochtertje

Supporters van NAC hebben voetballer Mats Seuntjens vrijdagavond, na de wedstrijd tegen VVV Venlo, een hart onder de riem gestoken. Woensdag werd bekend dat de 34-jarige Bredanaar en zijn vriendin hun pasgeboren dochtertje hebben verloren. Op de tribunes van het Rat Verlegh Stadion fonkelden na afloop van de wedstrijd 20.000 sterretjes.

De sterretjes werden rond minuut 85 uitgedeeld en aangestoken op het laatste fluitsignaal. De lampen in het stadion doofden, wat zorgde voor een indrukwekkend beeld en kippenvel bij de vele aanwezige supporters.

Emotioneel moment op het veld

Seuntjens en zijn vriendin stonden samen op het veld en werden omringd door hun ploeggenoten. De voetballer hield het niet droog. Naast de spelers van NAC bleven ook de spelers van tegenstander VVV Venlo op het veld staan om hun respect te tonen aan Seuntjens en zijn vriendin.

Een toeschouwer omschreef het moment op X als "een van de meest aangrijpende, maar ook bijzondere momenten" die het stadion heeft meegemaakt.

Terugkeer na afwezigheid

Seuntjens ontbrak vorige week vrijdag al in de wedstrijdselectie voor de competitiestart tegen TOP Oss. De club liet toen weten dat zijn afwezigheid te maken had met privéomstandigheden. Vrijdagavond zat de Bredanaar weer bij de selectie en kwam hij in de tweede helft het veld in.