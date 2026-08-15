Hoofdrol in nieuwe Disney-musical in Londen voor Vajèn van den Bosch

Actrice Vajèn van den Bosch uit Oijen is vanaf komend voorjaar op West End te zien in de nieuwe Disney-musical The Greatest Showman. Dat heeft Disney bekendgemaakt op de eerste dag van D23, een groot fanevent dat jaarlijks in Californië plaatsvindt.

De 28-jarige actrice was afgelopen voorjaar ook al enkele weken te zien tijdens een eerste proefperiode van de voorstelling in Bristol, maar soms worden er na zo'n proefperiode voor de grote première op West End nog acteurs gewisseld. Het is de eerste keer dat een Nederlandse actrice op West End deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical.

Rol als Jenny Lind

De musical is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017, waarin Hugh Jackman, Zac Efron en Zendaya de hoofdrollen spelen. Van den Bosch vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind, die de ster van het circus van showman P.T. Barnum wordt. De voorstelling is vanaf het voorjaar te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.

Van den Bosch was in Nederland onder meer te zien in hoofdrollen in Frozen, Les Misérables, The Sound of Music, Mary Poppins en Shrek. In Duitsland speelde de actrice onder meer in Tarzan (in Stuttgart) en Wicked (in Hamburg).