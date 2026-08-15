Deurnese busfabrikant Ebusco vreest voor voortbestaan

De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen. Het bedrijf meldt bij zijn halfjaarresultaten dat inspanningen om de situatie te verbeteren 'betekenisvolle vooruitgang' laten zien, maar dat de financiële positie van Ebusco 'sterk beperkt' blijft. Dat maakt het volgens Ebusco onzeker of het zijn bedrijfsactiviteiten kan blijven voortzetten.

Ebusco laat weten bezig te zijn met het opzetten van een duurzame oplossing voor het werkkapitaal, het geld waarmee de dagelijkse rekeningen worden betaald. Dat wil het bedrijf doen via een garantstelling van een bank voor ongeveer 30 miljoen euro.

Gesprekken met aandeelhouder

Verder voert Ebusco actieve gesprekken met een van zijn aandeelhouders over een liquiditeitsoplossing voor de korte termijn. Als deze opties mislukken, kan Ebusco 'in de toekomst met uitdagingen te maken krijgen bij het nakomen van zijn verplichtingen', waarschuwt het bedrijf. Ook lopen nog gesprekken met verschillende partijen over een mogelijk belang in de busactiviteiten.

Maandag maakte Ebusco al bekend een belangrijke Duitse opdracht te zijn kwijtgeraakt: de levering van 23 bussen. Het openbaarvervoerbedrijf van de stad Potsdam beëindigde het contract, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. Ebusco heeft de leveringsdata herhaaldelijk uitgesteld en kon de naleving van de genoemde data niet meer geloofwaardig garanderen, stelde de Duitse klant.

Eerder al problemen door geannuleerde orders

Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant eerder al in financiële problemen. In april haalde het bedrijf nog ruim 27 miljoen euro aan financiering op om geplaatste orders te kunnen uitvoeren.

Uit de resultaten blijkt dat Ebusco in de eerste jaarhelft veel minder bussen heeft geleverd aan klanten: zestien, tegen 47 in de eerste helft van 2025. Mede daardoor daalde de omzet van 28,2 miljoen euro naar 22 miljoen euro. Onderaan de streep boekte Ebusco 24,9 miljoen euro verlies, een stuk minder dan het verlies van 46,1 miljoen euro dat een jaar eerder in de boeken ging.