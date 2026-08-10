Fabrikant Ebusco levert bussen niet op tijd en gaat onderuit op de beurs

Bussenfabrikant Ebusco uit Deurne heeft 23 elektrische bussen niet op tijd geleverd aan een vervoersbedrijf in het Duitse Potsdam. Daarom heeft het Duitse bedrijf het contract beëindigd. En dat zorgt ervoor dat Ebusco maandag hard onderuit is gegaan op de Amsterdamse beurs: het aandeel is ruim 15 procent lager gezet.

De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema voor de bussen al meerdere keren uitgesteld. Het is trouwens niet de eerste keer dat er vertraagde leveringen en geannuleerde orders zijn en dat de bussenfabrikant in de financiële problemen is gekomen.

In 2024 was er een reorganisatie bij Ebusco en werden meer dan 100 banen geschrapt. Vorig jaar april meldde het bedrijf een verlies van ruim 200 miljoen euro. De omzet van de eerste jaarhelft was fors afgenomen. Wel lukte het om het nettoverlies te verkleinen.