Ebusco grijpt drastisch in: meer dan 100 banen geschrapt

Het noodlijdende Ebusco, fabrikant van elektrische bussen in Deurne, gaat 102 voltijdbanen schrappen. Topman Christian Schreyer sprak van een moeilijk, maar noodzakelijk besluit. Het gaat om 16,5 procent van het totale aantal banen, zo maakt het bedrijf bekend.

Het schrappen van de banen gebeurt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2025. "Ebusco heeft een verzoek ingediend bij het UWV en de vakbonden geïnformeerd over zijn voornemens", vertelt de Deurnese onderneming. De ontslagen vallen voornamelijk in de productie, in het magazijn en op de facilitaire afdelingen.

Topman Christian Schreyer benadrukt dat de ontslagronde een noodzakelijke stap is om de financiële gezondheid van Ebusco te herstellen. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf al aan dat er banen zouden verdwijnen en werd de productie tijdelijk stilgelegd om kosten te besparen.

Beurskoers daalt

Na de bekendmaking gingen de aandelen van Ebusco eerst even licht omlaag op de Amsterdamse beurs. Niet lang daarna ging de koers juist omhoog. Het aandeel steeg het eerste uur 3 procent. Ebusco zag dit jaar wel bijna 90 procent van zijn beurswaarde verdampen, waarmee het een van de grootste verliezers is op de Amsterdamse beurs.

In november haalde de bussenbouwer 36 miljoen euro op met de uitgifte van aandelen, waarmee de onderneming uit Deurne voorlopig werd gered van de ondergang.

Ebusco kampte eerder met grote financiële problemen, veroorzaakt door achterstallige betalingen en boetes om te late levering van bussen. Dat kostte het bedrijf miljoenen euro's.

HIER LEES JE MEER:

Ebusco voorlopig gered van ondergang: bedrijf haalt 36 miljoen euro op

Miljoenenbesparing en locatie dicht, maar Ebusco wil nog verder na debacle

Kritische aandeelhouders verwijten Ebusco 'luchtkastelen' te bouwen

Aandeelhouders moeten bussenbouwer Ebusco redden van ondergang