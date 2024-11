Ebusco voorlopig gered van ondergang: bedrijf haalt 36 miljoen euro op

De noodlijdende fabrikant van elektrische bussen Ebusco heeft de aandelenuitgifte, waarmee 36 miljoen euro is opgehaald, afgerond. Hiermee is de beursgenoteerde onderneming uit Deurne voorlopig gered van de ondergang. In totaal zijn er bijna 44 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven.

Ebusco maakte kort geleden al bekend dat een belangrijk deel van de benodigde financiering was gevonden. De extra aandelenuitgifte was volgens het noodlijdende bedrijf nodig voor een koerswijziging die voor betere resultaten en betrouwbaardere levertijden moet zorgen. Ebusco kampt al langer met leveringsproblemen en kwam vorige maand in acute geldnood toen vervoerder Qbuzz een order annuleerde. Daarna kondigde het bedrijf een reorganisatie aan, waardoor honderden banen verdwijnen. 'Uitdagende tijd'

Oprichter en oud-topman Peter Bijvelds, samen met ING en hotelketen Van der Valk hebben deelgenomen aan de nieuwe investeringsronde in Ebusco. "Het is een uitdagende tijd voor Ebusco, en ondanks de moeilijkheden ben ik dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders. Deze kapitaalinjectie is essentieel voor het voortbestaan van het bedrijf, en ik ben blij met de kans om vooruit te gaan en het bedrijf verder te herstellen", zegt topman Christian Schreyer in een toelichting. De komende maanden blijven volgens hem wel 'uitdagend'. Eerder dit jaar werd de productie bij Ebusco grotendeels stilgelegd uit kostenoverwegingen. Het bedrijf kampte met achterstallige rekeningen en boetes voor te late leveringen van bussen, ter waarde van tientallen miljoenen euro's. Ook werd vorige maand aangekondigd dat financieel directeur Jurjen Jongma zou vertrekken zodra de aandelenuitgifte was afgerond