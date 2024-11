Aandeelhouders moeten bussenbouwer Ebusco redden van ondergang

Ebusco, de noodlijdende bouwer van elektrische bussen uit Deurne, krijgt hulp van toeleverancier Gotion. Vrijdagochtend kondigde Ebusco een samenwerking aan met de batterijproducent uit China.

Gotion overweegt een belang te nemen in Ebusco. De bussenbouwer wil later deze maand 36 miljoen euro ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen.

Sinds 2018 levert Gotion batterijen voor de elektrische bussen van Ebusco. In de nieuwe samenwerking gaan de twee bedrijven de techniek verder uitwerken, waarbij Gotion ook gaat helpen om bussen van Ebusco in Azië te verkopen. Daarnaast zegt Ebusco een 'indicatie van interesse' te hebben gekregen van de nieuwe partner om aandelen te kopen.

Reddingsplan

Ebusco maakte vrijdagmorgen ook meer bekend over andere geïnteresseerden in aandelen van het bedrijf. Zo meldt het dat oprichter en voormalig topman Peter Bijvelds voor vijf miljoen euro aan nieuwe aandelen wil kopen. Dat is een onderdeel van het reddingsplan van Ebusco, dat zonder nieuwe geldinjectie dreigt om te vallen.

Het Amerikaanse beleggingsfonds Heights Capital Management wil voor 6 miljoen euro aandelen kopen, terwijl ook het investeringsfonds van ING nog eens 1,5 miljoen euro in Ebusco wil steken. Ook zou de familie Van der Valk, die recentelijk nog veel aandelen verkocht, opnieuw de portemonnee willen trekken.

Hiermee zou Ebusco al op 12,5 miljoen euro van de benodigde 36 miljoen euro kunnen rekenen. Onduidelijk is nog hoeveel Gotion wil investeren. Dat hangt nog af van de kooplust van andere gegadigden. Wie nu een aandeel van Ebusco heeft, krijgt bij de aandelenuitgifte het recht om er drie bij te kopen.

Bestellingen geannuleerd

Ebusco dreigde vorige maand om te vallen toen twee klanten van het verlieslijdende bedrijf grote orders bussen annuleerden. Door een tekort aan onderdelen en personeel slaagt Ebusco er niet in de bussen op tijd af te leveren. En doordat die deadlines niet gehaald zijn, raakt het bedrijf veel geld kwijt aan boetes.

Het vertrouwen van beleggers raakten ze kwijt. Daardoor kelderde het aandeel van Ebusco op de beurs. Op een zeker moment was een aandeel van Ebsuco nog slechts enkele dubbeltjes waard.

Ondanks het wantrouwen stemden aandeelhouders twee weken geleden toch in met een reddingsplan, waarbij via de uitgifte van nieuwe aandelen 36 miljoen euro moet worden opgehaald. Zonder de nieuwe miljoenen is de kas in de eerste maanden van volgend jaar leeg.

