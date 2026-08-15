Eindelijk regen op komst, maar het enorme neerslagtekort blijft

Er is regen onderweg naar Brabant, maar het merendeel van de provincie moet daar nog even geduld voor opbrengen. Dat zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. "Die nattigheid valt vooral dinsdag en woensdag. Dat is geen overbodige luxe, want we zitten nu al op een neerslagtekort van 300 millimeter."

Dat tekort is weliswaar geen record, dat werd vijftig jaar geleden gezet, in 1976. "Ook toen hadden we een extreem warme en droge zomer en hadden we een tekort van 360 millimeter", zegt Lafeber. "Maar de zomer is nog niet voorbij en we zijn in elk geval al voorbij 2018, toen we ook een droge zomer hadden."

Niet genoeg

Zaterdag zijn in West- en Midden-Brabant al enkele spatjes gevallen. "Dit is nauwelijks noemenswaardig", zegt de weerman van Weerplaza. "Dinsdag valt er aanzienlijk meer regen. Ik verwacht zo'n tien millimeter. Een dag later is dat tussen de vijf en tien millimeter. De natuur snakt ernaar, maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat."

Door die regenbuien dinsdag en woensdag is er ook meer bewolking en minder zon. Waar het zaterdag nog broeierig warm kan worden, met plaatselijk 30 graden, zakt de temperatuur zondag naar 23 tot 25 graden.

Wisselvallige week op komst

"De wind komt dan uit het noordwesten en die verkoelt. De rest van de komende week krijgen we normaal zomers