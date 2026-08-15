Advocaat Peter Schouten: dodelijk ongeluk A59 is nalatigheid van de politie

De Bredase advocaat Peter Schouten vindt dat de politie nalatig is geweest bij het dodelijke ongeluk op de A59 van vrijdag. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Volgens de strafpleiter had de politie kunnen voorzien dat het fout kon aflopen.

Bij het dodelijke ongeluk kwamen twee mensen om het leven en raakten zes mensen gewond. “Naar mijn idee was de politie nalatig omdat het voorzienbaar was dat dit fout zou kunnen aflopen”, zegt Schouten in gesprek met Omroep Brabant. Dat woord “voorzienbaar” draagt volgens de strafpleiter veel gewicht. “Bij vorige snelwegdemonstraties, bijvoorbeeld van Extinction Rebellion, werd door de politie aangegeven dat die acties gevaarlijk zijn. Zij dragen als politie zelf het argument aan dat je beter niet daar kan demonstreren. De politie had daarom dus voorzien dat zoiets kan misgaan. Als je denkt dat zoiets kan misgaan, moet je beschermingsmaatregelen treffen voor de burger.”

Bijval van andere advocaten Schouten krijgt bijval van een andere strafadvocaat, Christian Flokstra. “Als je bewust niet handhaaft, dan moet je faciliteren. Doe je beide niet, dan ben je als overheid verantwoordelijk voor de gevolgen van deze totale fuck up”, schreef hij vrijdag op in een bericht op X. Ook verkeersadvocaat Bert Kabel heeft uitgehaald naar het handelen van de politie. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat het demonstratierecht als reden wordt aangehaald om niet direct te handhaven. “Het is wachten op een verkeersdode”, zei hij in gesprek met Omroep Brabant.

Volgens hem is dat de taak van de politie. “De politie heeft volgens de wet de plicht om mensen te beschermen. Het hele idee van politie is om gevaren weg te nemen en veiligheid te creëren.” Volgens de advocaat is dat vrijdag niet goed genoeg gebeurd. Demonstratierecht versus handhaving

Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden vooraf aangegeven hen niet tegen te houden vanwege het demonstratierecht. Later op de vrijdag verklaarde de politie dat er zowel ’s ochtends als ’s middags was geprobeerd tractoren van de snelweg te weren. Omdat de massale toestroom volgens de politie relatief veilig verliep, werd het rijden op de snelweg uiteindelijk gedoogd.

"Demonstratierecht is een heel mooi recht."