Chinooks vliegbasis Gilze-Rijen helpen bij grote natuurbrand in Ardennen

Twee Chinook transporthelikopters van de Koninklijke Luchtmacht helpen bij de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. De blushelikopters zijn onderdeel van 298 Squadron dat is gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. De natuurbrand in de Ardennen woedt al sinds vrijdagmiddag en is lastig te bestrijden.

Dat de Chinooks uit Gilze-Rijen over de grens worden ingezet voor bluswerkzaamheden, komt niet vaak voor. De Belgen hebben daarvoor een Europees hulpverzoek ingediend bij de Nederlandse brandweer. "Het klinkt misschien gek, maar het is niet zo dat wij uit eigen beweging op een brand af gaan, de brandweer belt ons via de veiligheidsregio", vertelt majoor Henk-Jan van Vulpen, woordvoerder van het Defensie Helikopter Commando (DHC).

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Hoe lang de Brabantse blushelikopters bijspringen in de Ardennen, is nog niet bekend. "Dat hangt af hoe lang we daar nodig zijn en welke taken de Chinooks hier in Nederland hebben en hoeveel prioriteit die taken hebben. Sowieso vliegen we vanwege de veiligheid niet meer na zonsondergang", legt majoor Van Vulpen uit.

Grootste Belgische natuurbrand

De veenbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, op zo'n veertig kilometer van de grens met Zuid-Limburg, heeft inmiddels 1600 hectare natuur in de as gelegd, meldt de Waalse overheidsdienst. Dat is meer dan bij de enorme natuurbrand in hetzelfde gebied in 2011. Het blussen van de veenbrand is moeilijk omdat het gebied lastig begaanbaar is voor zware blusvoertuigen. Wat de bestrijding van de enorme natuurbrand ook ingewikkeld maakt, is de droge turfgrond. Die is zeer brandbaar en moeilijk te blussen, ook omdat branden ondergronds kunnen woeden. Gevreesd wordt dat de brand nog weken doorsmeult.

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