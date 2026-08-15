Dubbele gevoelens na ruim verlies Willem II: 'Zat best dichtbij elkaar'
Na twee wedstrijden in de Eredivisie staat de teller van promovendus Willem II nog altijd op nul punten. Zaterdag werd er met 1-4 verloren van NEC. En dat terwijl Willem II erg goed begon aan de wedstrijd, zagen ook coach John Stegeman en aanvoerder Justin Hoogma. "Het zat best dichtbij elkaar, ondanks dat je 1-4 verliest."
“De eerste helft was meer dan prima. We zetten NEC goed vast en ik denk dat wij in de omschakeling gevaarlijker waren. Des te zuurder is het dat je in de laatste seconde met 0-1 de rust ingaat", is de eerste reactie van Hoogma.
Ook Stegeman baalt van de tegengoal in de blessuretijd van de eerste helft. “In minuut 47 ben je in balbezit. Dan moet je gewoon de rust halen en kan het niet gebeuren dat zij nog scoren."
In de tweede helft ging het hard. Na 67 minuten stond NEC op 0-4. Toch had het ook anders kunnen gaan volgens Stegeman. "Op cruciale momenten laten we het liggen aan de bal. Na de rust kon Jayden Slory 1-1 maken en dat deed hij niet."
Hoogma vindt het lastig een verklaring te vinden voor de snelle tegengoals in de tweede helft. "Wij konden het niet meer belopen en NEC liep verdiend uit." Ondertussen hebben de Tilburgers acht tegengoals in twee wedstrijden. “Een grote kwaliteit van ons vorig seizoen was juist dat we weinig kansen weggaven. Daar moeten we aan werken”
Volgens Stegeman is er wel meer om aan te werken. "Volwassenheid, voetbalslimheid en medogenloosheid. Dat zijn dingen waar we beter in moeten worden om punten te pakken in de Eredivisie."
De 49-jarige coach hoopt dat ook nog op versterkingen. “Wij hebben behoefte aan maturiteit. Dat merk je als Thomas Verheydt in het veld komt. We hebben meer van dat soort spelers nodig om erin te blijven.”
Toch kan Stegeman ook positieve punten uit de wedstrijd halen. "Het zat best dichtbij elkaar, ondanks dat je 1-4 verliest. Ik ben blij dat we bleven knokken bij 0-4 en nog scoorden.”
Keeperswissel
De coach van de Tricolores koos zaterdag voor de 22-jarige keeper Karst de Leeuw als vervanger van de geblesseerde Thomas Didillon-Hödl. En dat terwijl Wouter van der Steen vorige week inviel voor de uitgevallen keeper. "Qua niveau ontlopen ze elkaar niet veel. Ik moet ook naar de toekomst kijken en De Leeuw is een keeper waar wij in geloven."