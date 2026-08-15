Dubbele gevoelens na ruim verlies Willem II: 'Zat best dichtbij elkaar'

“De eerste helft was meer dan prima. We zetten NEC goed vast en ik denk dat wij in de omschakeling gevaarlijker waren. Des te zuurder is het dat je in de laatste seconde met 0-1 de rust ingaat", is de eerste reactie van Hoogma.

Ook Stegeman baalt van de tegengoal in de blessuretijd van de eerste helft. “In minuut 47 ben je in balbezit. Dan moet je gewoon de rust halen en kan het niet gebeuren dat zij nog scoren."

In de tweede helft ging het hard. Na 67 minuten stond NEC op 0-4. Toch had het ook anders kunnen gaan volgens Stegeman. "Op cruciale momenten laten we het liggen aan de bal. Na de rust kon Jayden Slory 1-1 maken en dat deed hij niet."