Willem II ziet NEC voorbijrazen en blijft puntloos in de Eredivisie

Het is Willem II weer niet gelukt om een punt te pakken in de Eredivisie. In de tweede wedstrijd van het seizoen was NEC zaterdag met 1-4 te sterk in het Koning Willem II Stadion. Doelpuntenmaker bij de Tilburgers was Thomas Verheydt. Hij scoorde bij zijn debuut in de Eredivisie.

Eerder deze week werd bekend dat de Tilburgers het maanden zonder keeper Thomas Didillon-Hödl moeten doen. Hij raakte in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (4-1 verlies) geblesseerd. Toen was zijn vervanger Wouter van der Steen, maar deze zaterdag koos John Stegeman voor de 22-jarige Karst de Leeuw tussen de palen. Willem II startte goed aan de wedstrijd tegen NEC. In het Koning Willem II Stadion zat de sfeer er goed in en dat werd overgenomen op het veld. De Nijmegenaren bereikten eerder deze week nog de finale van de kwalificatie van de Champions League, maar moesten nu een paar keer goed oppassen op Willem II-spits Devin Haen. De doelpuntenmaker van vorige week probeerde het een keer van afstand in het eerste kwartier, maar miste de goal.

De grootste kans van Willem II in de eerste helft was voor Per van Loon. Buitenspeler Jayden Slory kwam met een geweldige voorzet vanaf links. NEC-goalie Gonzalo Crettaz verkeek zich, maar Van Loon kreeg zijn kopbal niet richting het doel. Willem II deed niet onder voor NEC in de eerste helft, maar moest vlak voor rust toch oppassen dat het niet alsnog een tegentreffer incasseerde. De Leeuw maakte drie reddingen in korte tijd, maar kon een kopbal van Adam Tahaui niet stoppen, waardoor de Tilburgers toch tegen een 0-1 achterstand aankeken in de rust. NEC neemt afstand

Na rust was de hoop die uit het goede spel van de eerste helft geput kon worden, snel vervlogen. Na vijftig minuten werd een schot van NEC’er Clement Bischoff gekraakt. Alleen viel de bal via de kluts pal voor de voeten van Tjaronn Chery, die zo gemakkelijk de 0-2 scoorde. Er was weinig terug te zien van het Willem II uit de eerste helft. Tot overmaat van ramp poeierde Bryan Linssen de 0-3 binnen en deed, de net ingevallen, Kaj Sierhuis er in minuut 67 nog een schepje bovenop door er met een volley 0-4 van te maken. En dus zat een resultaat voor Willem II er niet meer in. Thomas Verheydt viel in en mocht zijn eerste minuten in de Eredivisie maken vanuit de spits. En dat hij in het veld stond, daar kwamen de aanwezige fans snel genoeg achter. Een kwartier voor tijd kwam een voorzet van Ter Avest laag voor en was Verheydt er als de kippen bij om zijn debuut in de Eredivisie meteen zijn eerste goal te maken. Eindstand 1-4. Volgende week speelt Willem II niet. De wedstrijd tegen Ajax is verplaatst door de KNVB om de Amsterdammers extra rust te geven voor de playoffs in de Conference League. De volgende wedstrijd van de Tricolores is op 30 augustus. Dan komt sc Heerenveen op bezoek in Tilburg.