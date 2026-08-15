Eerste PSV-zege van dit seizoen, maar Excelsior kon lang hopen op puntje

PSV heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning van het nieuwe voetbalseizoen geboekt, tegen Excelsior. Het werd in Rotterdam-Kralingen 2-1 voor de ploeg van coach Peter Bosz. De Eindhovenaren kregen meer dan genoeg kansen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Dat deed PSV niet, waardoor de Kralingers lange tijd hoop mochten houden op een puntje.

Na het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard van vorig weekend was PSV er alles aan gelegen om laten zien dat er sprake was van een incident De Eindhovenaren kwamen in Rotterdam al snel op voorsprong. Paul Wanner miste in de vijfde minuut een reuzenkans op de openingstreffer, omdat hij wat treuzelde terwijl hij alleen op de doelman kon aflopen. De bal belandde vervolgens bij Ruben van Bommel en die schoot wel beheerst raakt. Veel aanvallen van de Eindhovenaren begonnen in de eerste helft bij Joey Veerman. De spelmaker van PSV leverde meerdere heerlijke steekpasjes af. Tot doelpunten leidden die echter niet. Guus Til en Ivan Perisic misten voor rust kansen op een tweede treffer.