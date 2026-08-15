Eerste PSV-zege van dit seizoen, maar Excelsior mag lang hopen op puntje

PSV heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning van het nieuwe voetbalseizoen geboekt, tegen Excelsior. Het werd in Rotterdam-Kralingen 2-1 voor de ploeg van coach Peter Bosz. De Eindhovenaren kregen meer dan genoeg kansen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Dat deed PSV niet, waardoor de Kralingers lange tijd hoop mochten houden op een puntje.

Veel aanvallen van de Eindhovenaren begonnen in de eerste helft bij Joey Veerman. De spelmaker van PSV leverde meerdere heerlijke steekpasjes af. Tot doelpunten leidden die echter niet. Guus Til en Ivan Perisic misten voor rust kansen op een tweede treffer.

Na het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard van vorig weekend was PSV er alles aan gelegen om laten zien dat er sprake was van een incident De Eindhovenaren kwamen in Rotterdam al snel op voorsprong. Paul Wanner miste in de vijfde minuut een reuzenkans op de openingstreffer, omdat hij wat treuzelde terwijl hij alleen op de doelman kon aflopen. De bal belandde vervolgens bij Ruben van Bommel en die schoot wel beheerst raakt.

Gelijkmaker

Daardoor gingen de Eindhovenaren slechts met een 1-0 voorsprong de rust in en mocht Excelsior hoop houden op een stuntje. Zeker toen Casper Widell de Kralingers in de 54e minuut op gelijke hoogte bracht na een voorzet van Irakli Yegoian.

Twee minuten later leidde PSV echter alweer. Ricardo Pepi had de bal voor het intikken, na goed voorbereidend werk van Sergiño Dest. Daarna miste PSV kans op kans en werd Excelsior niet meer gevaarlijk. De Eindhovenaren waren veel sterker dan de thuisploeg, maar verzuimden de spanning definitief uit het duel te halen en een derde maal te scoren.

Terugkeer

Joey Veerman en Dest keerden zaterdagavond terug in de basisformatie van PSV na een schorsing.

Aanwinsten Kodai Sano en Sven Mijnans zaten op de bank toen het duel begon. Sano, overgekomen van NEC, mocht na ruim een uur invallen. Hij maakte indruk en was dicht bij een derde treffer voor PSV. Ook de ingevallen Dennis Man miste een grote kans. Hij tikte de bal net voorbij het Excelsior-doel.

Laatste wedstrijd?

Voor Joey Veerman zou het duel met Excelsior zomaar een van zijn laatste wedstrijden als PSV'er geweest kunnen zijn. De middenvelder wil zijn loopbaan graag voortzetten in het buitenland. Volgens verschillende media overweegt de Duitse topclub Borussia Dortmund werk te maken van zijn komst. Als de Duitse club haast maakt, dan kan het Veerman aantrekken voor een vastgestelde transfersom van zo'n twintig miljoen euro.