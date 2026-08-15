PSV pakt eerste overwinning van seizoen maar overtuigt niet tegen Excelsior

PSV heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt tegen Excelsior. Het werd 2-1 in Rotterdam-Kralingen. De Eindhovenaren kregen meer dan genoeg kansen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Dat deed PSV niet, waardoor de Kralingers lange tijd hoop mochten houden op een puntje.

Na het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard vorige week, was PSV er alles aan gelegen om laten zien dat het incident was. De Eindhovaren kwamen als snel op voorsprong. Paul Wanner miste in de vijfde minuut een kans op de openingstreffer omdat hij wat treuzelde. De bal belandde vervolgens bij Ruben van Bommel en die schoot beheerst raakt. Veel van de aanvallen van de Eindhovenaren begonnen in de eerste helft bij Joey Veerman. De spelmaker van PSV leverde meerdere heerlijke steekpasjes af. Tot doelpunten leidde dat niet. Guus Til en Ivan Periaic misten voor rust kansen op een tweede treffer. Gelijkmaker

Daardoor gingen de Eindhovenaren slechts met een 0-1 voorsprong de rust in en mocht Excelsior hoop houden op een stuntje. Zeker toen Casper Widell de Kralingers in de 54e minuut op gelijke hoogte na een voorzet van Irakli Yegoian.