PSV pakt eerste overwinning van seizoen maar overtuigt niet tegen Excelsior
PSV heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt tegen Excelsior. Het werd 2-1 in Rotterdam-Kralingen. De Eindhovenaren kregen meer dan genoeg kansen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Dat deed PSV niet, waardoor de Kralingers lange tijd hoop mochten houden op een puntje.
Na het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard vorige week, was PSV er alles aan gelegen om laten zien dat het incident was. De Eindhovaren kwamen als snel op voorsprong. Paul Wanner miste in de vijfde minuut een kans op de openingstreffer omdat hij wat treuzelde. De bal belandde vervolgens bij Ruben van Bommel en die schoot beheerst raakt.
Veel van de aanvallen van de Eindhovenaren begonnen in de eerste helft bij Joey Veerman. De spelmaker van PSV leverde meerdere heerlijke steekpasjes af. Tot doelpunten leidde dat niet. Guus Til en Ivan Periaic misten voor rust kansen op een tweede treffer.
Gelijkmaker
Daardoor gingen de Eindhovenaren slechts met een 0-1 voorsprong de rust in en mocht Excelsior hoop houden op een stuntje. Zeker toen Casper Widell de Kralingers in de 54e minuut op gelijke hoogte na een voorzet van Irakli Yegoian.
Twee minuten later leidde PSV weer. Ricardo Pepi had de bal voor het intikken, na goed voorbereidend werk van Sergiño Dest. Daarna miste PSV kans op kans en werd Excelsior niet meer gevaarlijk. De Eindhovenaren waren veel sterker dan de thuisploeg, maar verzuimde na rust de spanning uit het duel te halen.
Terugkeer
Joey Veerman en Dest keerden terug in de basisformatie van PSV na een schorsing. Bij de thuisploeg ontbraken de geblesseerde Noah Naujoks en Gyan de Regt, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Holstein Kiel.
Aanwinsten Kodai Sano en Sven Mijnans zaten op de bank toen het duel begon. Sano, overgekomen van NEC, mocht na ruim een uur invallen. Hij was dicht bij een derde treffer voor PSV. De wedstrijd bleef lang spannend omdat ook de ingevallen Dennis Man een grote kans miste.
Laatste wedstrijd?
Veerman kreeg veel ruimte om het aanvalsspel van PSV vorm te geven. De middenvelder wil zijn loopbaan graag voortzetten in het buitenland. Volgens verschillende media overweegt Borussia Dortmund werk te maken van zijn komst. Als de Duitse club haast maakt, dan kan het Veerman aantrekken voor een vastgestelde transfersom van 20 miljoen euro.
Alireza Jahanbakhsh viel na 74 minuten in bij Excelsior. De 32-jarige rechtsbuiten kwam afgelopen week transfervrij over van de Belgische club Dender na zijn optreden met Iran op het WK. Hij speelde eerder voor NEC, AZ, Feyenoord en sc Heerenveen in de Eredivisie. Excelsior begon het seizoen vorige week uitstekend met een uitzege bij het gepromoveerde SC Cambuur (0-4).