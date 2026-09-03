Alles wat je moet weten over Bloemencorso Zundert: van tickets tot parkeren

Gigantische dahliacreaties, duizenden bezoekers en een strijd tussen twintig buurtschappen. Zundert staat zondag 6 september weer helemaal in het teken van het bloemencorso. Ga je naar de negentigste editie van dit grootste bloemencorso ter wereld? Dit moet je weten.

Twintig buurtschappen trekken zondag 6 september alles uit de kast tijdens de jubileum editie van het Bloemencorso Zundert 2026. Maandenlang hebben honderden vrijwilligers gebouwd, gelast, geplakt en bloemen gestoken om indrukwekkende corsowagens tot leven te brengen. Het resultaat: een kleurrijk spektakel dat jaarlijks tienduizenden bezoekers naar West-Brabant trekt.

Van de optocht tot parkeren en van tickets tot de tentoonstelling na afloop: hieronder vind je alle praktische informatie.

Wanneer begint de optocht?

De optocht start zondag 6 september om 13.30 uur vanaf het tentoonstellingsterrein aan de Molenstraat. Vervolgens rijden de corsowagens door het centrum van Zundert, waar bezoekers langs het parcours kunnen genieten van de kleurrijke creaties.

De spanning loopt traditioneel op richting het einde van de middag, wanneer bekend wordt welk buurtschap de jury het meest heeft weten te overtuigen. De overwinning zorgt ieder jaar voor emotionele taferelen bij bouwers, stekers en supporters.

Wie na de optocht nog geen genoeg heeft gekregen van de wagens, kan 's avonds terecht op het tentoonstellingsterrein van de CLTV-veiling aan de Molenstraat. Daar staan alle creaties opgesteld om ze van dichtbij te bewonderen. Daar begint ook het feest.

Wat kost een kaartje?

Tickets kan je vooraf online kopen of op de dag zelf bij een van de kassa's. Om langs de route te staan, heb je een entreekaart voor het parcours nodig. Inwoners van Zundert hebben gratis entree.

Voor bezoekers zijn er twee soorten entreekaarten verkrijgbaar: een parcourskaart en een tentoonstellingskaart.

Entreekaart parcours. Met een parcourskaart krijg je toegang tot het parcours op zondag 6 september en kun je de optocht langs de route bekijken. Dit ticket kost 13 euro in de voorverkoop en 16 euro aan de kassa.

Entreekaart tentoonstelling. Wil je de wagens na afloop van de optocht nog eens van dichtbij bewonderen? Dan kun je een tentoonstellingskaart kopen. Daarmee krijg je toegang tot de tentoonstelling op zondagavond en op corsomaandag. Deze kaart kost 6 euro in de voorverkoop en 7 euro aan de kassa.

Tickets zijn online verkrijgbaar in de voorverkoop tot en met zaterdag 5 september, bij de corsobalie in het Corso Centrum en op de dag zelf bij de kassa's rond het parcours. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

Tribunekaart

Wie liever zittend naar de optocht kijkt, kan daarnaast een tribunekaart kopen. Daarmee heb je een gereserveerde zitplaats op een van de tribunes langs de route. De prijs van de tribunekaarten varieert tussen de 26 en 36 euro.