Het Bloemencorso in Zundert komt eraan: dit moet je weten
Gigantische dahliacreaties, duizenden bezoekers en een strijd tussen twintig buurtschappen. Zundert staat zondag 6 september weer helemaal in het teken van het bloemencorso. Ga je naar de negentigste editie van dit grootste bloemencorso ter wereld? Dit moet je weten.
Twintig buurtschappen trekken zondag 6 september alles uit de kast tijdens de jubileum editie van het Bloemencorso Zundert 2026. Maandenlang hebben honderden vrijwilligers gebouwd, gelast, geplakt en bloemen gestoken om indrukwekkende corsowagens tot leven te brengen. Het resultaat: een kleurrijk spektakel dat jaarlijks tienduizenden bezoekers naar West-Brabant trekt.
Van de optocht tot parkeren en van tickets tot de tentoonstelling na afloop: hieronder vind je alle praktische informatie.
Wanneer begint de optocht?
De optocht start zondag 6 september om 13.30 uur vanaf het tentoonstellingsterrein aan de Molenstraat. Vervolgens rijden de corsowagens door het centrum van Zundert, waar bezoekers langs het parcours kunnen genieten van de kleurrijke creaties.
De spanning loopt traditioneel op richting het einde van de middag, wanneer bekend wordt welk buurtschap de jury het meest heeft weten te overtuigen. De overwinning zorgt ieder jaar voor emotionele taferelen bij bouwers, stekers en supporters.
Wie na de optocht nog geen genoeg heeft gekregen van de wagens, kan 's avonds terecht op het tentoonstellingsterrein van de CLTV-veiling aan de Molenstraat. Daar staan alle creaties opgesteld om ze van dichtbij te bewonderen. Daar begint ook het feest.
Wat kost een kaartje?
Tickets kan je vooraf online kopen of op de dag zelf bij een van de kassa's. Om langs de route te staan, heb je een entreekaart voor het parcours nodig. Inwoners van Zundert hebben gratis entree.
Voor bezoekers zijn er twee soorten entreekaarten verkrijgbaar: een parcourskaart en een tentoonstellingskaart.
- Entreekaart parcours. Met een parcourskaart krijg je toegang tot het parcours op zondag 6 september en kun je de optocht langs de route bekijken. Dit ticket kost 13 euro in de voorverkoop en 16 euro aan de kassa.
- Entreekaart tentoonstelling. Wil je de wagens na afloop van de optocht nog eens van dichtbij bewonderen? Dan kun je een tentoonstellingskaart kopen. Daarmee krijg je toegang tot de tentoonstelling op zondagavond en op corsomaandag. Deze kaart kost 6 euro in de voorverkoop en 7 euro aan de kassa.
Tickets zijn online verkrijgbaar in de voorverkoop tot en met zaterdag 5 september, bij de corsobalie in het Corso Centrum en op de dag zelf bij de kassa's rond het parcours. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.
Tribunekaart
Wie liever zittend naar de optocht kijkt, kan daarnaast een tribunekaart kopen. Daarmee heb je een gereserveerde zitplaats op een van de tribunes langs de route. De prijs van de tribunekaarten varieert tussen de 26 en 36 euro.
Let wel op: een tribunekaart is geen entreebewijs. Hiervoor moet je ook een entreekaart voor het parcours hebben.
Bloemencorso live te volgen bij Omroep Brabant
Het grootste bloemencorso ter wereld zie je live bij Omroep Brabant. Op zondag 6 september zijn we de hele dag aanwezig bij Corso Zundert op tv, de website, de app, YouTube, Facebook en Brabant+.
Kijk mee naar de eerste doorgang van 13.30 tot 15.00 uur en de tweede doorgang van 17.00 tot 18.30 uur. Aansluitend brengen we live de uitslag van de mooiste en meest spectaculaire corsowagens.
Hoe kom je bij Corso Zundert?
Corso Zundert wordt gehouden in het centrum van Zundert. Het evenement is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer of de auto.
De fiets
De organisatie moedigt bezoekers aan om met de fiets te komen. Rondom het parcours zijn drie bewaakte fietsenstallingen ingericht:
- Mencia Sandrode (via Molenzicht)
- Prinsenstraat
- Wernhoutseweg nabij het CLTV-terrein
Fietsen mogen tot voorbij de entreeposten worden meegenomen, maar rondom het parcours kan het druk zijn.
Het openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer is Corso Zundert goed bereikbaar. Vanaf Breda Centraal en het centrum van Breda rijden speciaal voor het corso extra bussen op lijn 374.
De bussen stoppen bij een tijdelijke halte aan Molenzicht, vlak bij winkel Teak & Wood en op korte loopafstand van een van de entrees van het evenement.
De auto
Kom je met de auto? Dan word je via verkeersregelaars en bebording naar de beschikbare parkeerplaatsen geleid. Parkeren kost 5 euro.
De organisatie adviseert bezoekers om op tijd richting Zundert te vertrekken. Rond de start van de optocht kan het namelijk erg druk worden. Is een parkeerplaats vol, dan word je automatisch doorgestuurd naar een andere parkeerlocatie in de buurt.
Voor verkeer dat alleen door Zundert heen moet, geldt tijdens het corso een speciale omleidingsroute. Verkeersregelaars wijzen automobilisten ter plaatse de weg.
Zundert is vanuit verschillende richtingen bereikbaar:
- Noord: vanuit Breda via Rijsbergen over de N263.
- Oost: via de A16/E19, afslag 1 Zundert/Meer.
- Zuid: via de A16/E19, afslag 2 Loenhout richting Wuustwezel en Wernhout.
- West: vanuit Roosendaal en Rucphen over de N638.
Ben je slecht ter been?
Voor bezoekers die minder goed ter been zijn, zijn speciale voorzieningen getroffen. Zo is er een rolstoelplaats aan de Molenstraat en zijn er speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden.
Bezoekers met een geldige gehandicaptenparkeerkaart kunnen dichter bij het parcours parkeren. Plaats de kaart zichtbaar achter de voorruit en rijd bij voorkeur via Breda en de N263 (via Rijsbergen). Bij de verkeersregelaarspost kun je op vertoon van je kaart worden doorgelaten naar de gehandicaptenparkeerplaats. Van daaruit is het parcours eenvoudig bereikbaar.
Wat mag je zeker niet missen?
Een bezoek aan het Sfeerplein mag niet ontbreken tijdens Corso Zundert. Laat je verrassen door interessante verhalen, gezelligheid en activiteiten voor jong en oud. De perfecte aanvulling op een dag vol bloemen, creativiteit en entertainment.
Wat als ik zondag niet kan?
Geen paniek! Er is maandag 7 september ook nog een mogelijkheid om de corsowagens te bekijken, tijdens een tentoonstelling op het terrein aan de Molenstraat. Tussen 09.00 uur 22.00 uur kan je de wagens zien zoals ze ook zondag zijn gepresenteerd, met sfeerlicht, beweging en muziek.
Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.