Brand in droger in de gevangenis in Vught, medewerkers doven vlammen

In de Penitentiaire Inrichting (PI) aan de Lunettenlaan in Vught is zondagmiddag brand uitgebroken in een droger. Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben medewerkers van de gevangenis het vuur zelf geblust.

Waar de brand precies in de gevangenis is uitgebroken, is nog onbekend.

De brandweerposten van Helvoirt en Cromvoirt werden voor de brand opgeroepen. Ook een officier van dienst van de brandweer kwam op de melding af. De brandweer is ongeveer een half uur in de gevangenis geweest en is daarna weer vertrokken.

Eerder brand in cel

Vorige week zaterdag was er ook al brand in de gevangenis. Op vrijdag 24 juli woedde er een aangestoken brand in een cel. De DJI zegt nog onderzoek te doen naar de brand in de droger zondag.