Nog niet alle bewoners terug naar huis na flatbrand in Oosterhout

Nog niet alle bewoners van de flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout kunnen terug naar hun appartement na de brand van zaterdagnacht. Het vuur brak rond twee uur 's nachts uit op de vierde etage.

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Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Vanwege de vele rook die vrijkwam, kregen twee mensen het benauwd. Zij werden in een ambulance opgevangen en behandeld, waarna één van hen naar een ziekenhuis werd gebracht.