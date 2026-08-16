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Nog niet alle bewoners terug naar huis na flatbrand in Oosterhout
Vandaag om 13:38
Nog niet alle bewoners van de flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout kunnen terug naar hun appartement na de brand van zaterdagnacht. Het vuur brak rond twee uur 's nachts uit op de vierde etage.
Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Vanwege de vele rook die vrijkwam, kregen twee mensen het benauwd. Zij werden in een ambulance opgevangen en behandeld, waarna één van hen naar een ziekenhuis werd gebracht.
Volgens de brandweer moesten zo'n honderd bewoners vanwege het vuur hun appartement uit. Rond drie uur 's nachts waren de vlammen onder controle en drie kwartier later werd het sein brand meester gegeven.
Mensen die nog niet terug naar hun appartement kunnen, zijn bewoners van de vierde tot en met de zesde etage van de flat. Zij krijgen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die op lagere etages wonen, mogen hun appartement wel weer in.
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