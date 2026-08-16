35 reuzen verzamelen zich voor allereerste internationale reuzenbruiloft

Een meterslange primeur in Gilze: daar zijn voor het eerst twee reuzen uit verschillende landen getrouwd. De enorme poppen Gullemoei uit Gilze en 'haar' Hasseltse reuzenman Korenhaar gaven elkaar zondag het jawoord. De bijzondere bruiloft in Gilze kan rekenen op duizenden toeschouwers.

De aanwezigheid van de reuzen die uit alle windstreken afkomstig zijn trekt veel bekijks. Organisator Walter de Vet verwacht dat er tussen de 10.000 en 20.000 belangstellenden komen kijken. "Nee, dat is niet overdreven", zegt hij. "Alleen al in Gilze wonen 9000 mensen en we verwachten uit alle windstreken belangstellenden die deze unieke bruiloft willen meemaken."

Nu is met name in Midden-Brabant een cultuur waarin stadsreuzen een grote rol spelen . "Er zijn hier relatief veel dorpen en steden die allemaal een eigen reus hebben. Die beschermen hun omgeving en dienen als visitekaartje voor hun woonplaats. In Limburg en België kennen ze die traditie ook. Brabant telt nu 23 reuzen, maar dat kan ieder jaar veranderen."

In Gilze is het een relatief jonge traditie. Daar zag reuzin Gullemoei pas veertien jaar geleden het levenslicht. De oudste reus komt uit Venlo. Daar werd in 1485 al geschreven over reus Valuas. Een jaar geleden sloeg vlam tussen reus Gullemoei en reus Korenhaar over tijdens de reuzenoptocht in Tilburg.

In de middag zijn de twee reuzen met elkaar in het echt verbonden. Dat gebeurt voor 't Oude Raadhuis en daarna ook nog in de kerk. De bruid, die bekendstaat om haar paarse kleding, heeft voor de gelegenheid haar nagels paars gelakt en draagt een witte sluier voor haar gezicht. Bruidegom Korenhaar heeft als bruidsschat een reuzenvlaai meegenomen.

Uiteraard zijn er bruidsmeisjes, bruidsjonkertjes en er zijn natuurlijk getuigen. Daarna volgt een reuzenstoet met alle binnen- en buitenlandse reuzen geflankeerd door begeleiders in middeleeuwse klederdracht.

Latten

De twee reuzen hebben vanwege hun werkzaamheden besloten niet samen te wonen maar te gaan 'latten'. Toch is de verwachting is dat er op korte termijn familie-uitbreiding volgt.