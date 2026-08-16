Brand in huis in Oosterhout: 26-jarige man opgepakt

Een 26-jarige man is zondagochtend opgepakt voor de brand in een huis aan de Henriëtte Roland Holststraat in Oosterhout woensdagnacht. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De 26-jarige man komt uit Oosterhout en kwam pas na een onderzoek naar de brand in beeld bij de politie. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Brand

De brand brak rond kwart over drie uit op zolder. Uit voorzorg kwam in de nacht een ambulance naar het huis, maar niemand raakte gewond. Het huis waar de brand is uitgebroken, is onbewoonbaar na de vlammenzee.