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De kogel is door de kerk: Joey Veerman verlaat PSV voor Borussia Dortmund

Vandaag om 14:39
Joey Veerman juicht na de 1-2 zege op Excelsior (Maurice van Steen/ANP).
Joey Veerman juicht na de 1-2 zege op Excelsior (Maurice van Steen/ANP).

Joey Veerman (27) gaat van PSV naar Borussia Dortmund. Met de overgang van de middenvelder is een bedrag van 22 miljoen euro gemoeid. De hoogte van de transfersom lag vast in een clausule.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daar uit tot een belangrijke speler. De afgelopen jaren ketste verschillende keren een transfer van Veerman naar een buitenlandse club af.

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