De kogel is door de kerk: Joey Veerman verlaat PSV voor Borussia Dortmund

Joey Veerman (27) gaat van PSV naar Borussia Dortmund. Met de overgang van de middenvelder is een bedrag van 22 miljoen euro gemoeid. De hoogte van de transfersom lag vast in een clausule.

Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daar uit tot een belangrijke speler. De afgelopen jaren ketste verschillende keren een transfer van Veerman naar een buitenlandse club af.