Bloedhete bouwtent leidt tot ongekende achterstand bij corsowagen Schijf

Hoge nood in Schijf. Het buurtschap daar roept iedereen op om een handje te helpen bij de bouw van de corsowagen voor het Bloemencorso Zundert, dat in het eerste weekend van september plaatsvindt. Volgens de planning loopt de bouw nu drie weken achter op schema, iets wat nog nooit eerder is gebeurd.

Hoe het dit kan, weet voorzitter Mariska van Nijnatten niet precies. Maar ze heeft wel een vermoeden. "De wagen staat in een tent en daar was het de afgelopen weken bloedheet door de tropische temperaturen buiten. Dat maakt het natuurlijk niet echt aantrekkelijk om daar in de avond, na een dag werken je nog eens uit te sloven", zegt ze.

Over drie weken is het zover. Dan moet de wagen van het buurtschap schitteren tijdens het bloemencorso in Zundert. "We hebben behoefte aan alles", zegt de voorzitter over welke hulp ze nog kunnen gebruiken. "Lassen, plakken, constructie, alternatief werk, iedereen kan wel ergens een bijdrage leveren." Op papier zijn er 600 buurtgenoten die kunnen helpen. "Maar dat is iedereen van 0 tot 90 jaar", zegt Mariska. "Op een normale avond werken er zo'n 50 tot 60 mensen aan de wagen. Nu waren er soms maar 15. Ik heb zelfs meegemaakt dat er maar acht waren, dat schiet echt niet op."

Hete bouwtent zorgt voor historische achterstand bij bouw van corsowagen (foto: Ruud Ritzen)



