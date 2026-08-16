'Hoe werkt de rem?’: buitenlandse studenten leren fietsen in Eindhoven

Het is voor Nederlandse studenten de gewoonste zaak van de wereld, op de fiets naar school of de universiteit gaan. Maar voor studenten die vanuit het buitenland hier komen studeren valt dat niet mee. Op de Technische Universiteit stonden daarom zondag niet colleges, maar fietslessen op het programma voor een groep internationale studenten.

"Ik sta er iedere keer weer versteld van hoeveel studenten niet kunnen fietsen", zegt Esther Lutterman van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij begeleidt zondag zo'n dertig buitenlandse studenten van de TU/e die de fietsles volgen.

Eerst krijgen de studenten wat uitleg over de Nederlandse verkeersregels (foto: Imke van de Laar).

Voordat de internationals op de fiets stappen, krijgen ze uitleg over de Nederlandse verkeersregels en gewoonten. Dan is het moment aangebroken om wat rondjes over het campusterrein te fietsen. Waar de een vrij vlot wegrijdt, komt de ander niet ver. "Het opstappen en wegfietsen is echt het alle moeilijkst, constateert de 19- jarige Maria uit Roemenië. Uiteindelijk lukt het haar om een stukje te fietsen, maar dan volgt het volgende probleem. "Hoe werkt de rem", klinkt het wat paniekerig. Van een terugtraprem heeft ze nog nooit gehoord. Bijna ongelovig trapt te naar achteren en komt vrij abrupt tot stilstand. Het schouwspel leidt tot enige hilariteit bij de andere fietsers.

Maria heeft haar fiets met terugtraprem ingewisseld voor eentje met handrem (foto: Imke van de Laar).