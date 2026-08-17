Weer twee verdachte bermbranden in Rosmalen

De brandweer is zondagavond twee keer uitgerukt vanwege een bermbrand naast de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. De branden ontstonden kort na elkaar op twee verschillende locaties.

Rond halfzes kwam de eerste melding binnen van een bermbrand bij de rotonde van de Blauwe Sluisweg met het Hooghemaal. Het talud tussen de weg en het fietspad stond daar in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Rond kwart voor zeven werd opnieuw een bermbrand gemeld. Dit keer langs het fietspad verderop aan de Blauwe Sluisweg, richting de Groote Wielen. Daar vatten enkele vierkante meters berm vlam. Ook deze brand kon snel worden geblust.

Meerdere verdachte branden

In Rosmalen zijn de laatste tijd meerdere verdachte branden geweest. In de nacht voorafgaand aan de twee bermbranden ging een auto in vlammen op bij de carpoolplaats aan de Graafsebaan.

Eerder waren er ook kort geleden meerdere bermbranden en er woedde een grote bosbrand aan de Waterleidingstraat.

Of er een verband is tussen de verschillende branden, is niet bekend.