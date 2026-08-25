Zo bereik je festival Brabantse Vrienden: van parkeren tot met de fiets
Vorig jaar stond het nog bekend als Total Loss Festival, maar dit jaar is het in een nieuw jasje gestoken: het festival Brabantse Vrienden van Snollebollekes trekt duizenden bezoekers naar Strandpark Aquabest in Best. Dat gebeurt op zaterdag 5 september. Ga je met de auto, fiets of met het openbaar vervoer naar het festival? Dit moet je weten over de bereikbaarheid van Brabantse Vrienden 2026.
Bezoekers die met de auto naar festival Brabantse Vrienden komen, kunnen vooraf geen regulier parkeerticket kopen. Deze tickets zijn alleen te koop op het festivalterrein en kosten 18 euro.
Wel is het mogelijk om een ticket voor Premium Parking te kopen voor 25 euro. Tickethouders kunnen hierdoor dichter bij de bezoekersingang parkeren. Premium Parking is te bestellen op de website van Brabantse Vrienden.
Pendelbus
Op station Eindhoven Centraal staan pendelbussen klaar om bezoekers naar het festivalterrein te brengen. Deze vertrekken vanaf de halte aan de John F. Kennedylaan, bij het kunstwerk van de gele bowling pins. Vaste vertrektijden zijn er niet, maar tussen 12.00 en 0.00 uur vertrekt er ongeveer iedere twintig minuten een pendelbus naar Aquabest.
De pendelbus stopt dicht bij de ingang van het festivalterrein. Bezoekers die met ander vervoer komen, moeten verder lopen.
Voor de terugreis geldt dat de laatste pendelbus om 23.30 uur vertrekt richting station Eindhoven Centraal. De reistijd bedraagt ongeveer twintig minuten.
Bezoekers die gebruik willen maken van de pendelbus, moeten vooraf een retourticket kopen voor 15 euro op de website van Brabantse Vrienden.
Parkeren voor mindervaliden
Op vertoon van een mindervalidenkaart bij de reguliere parkeerplaatsen is het mogelijk om dicht bij de bezoekersingang te parkeren. Bezoekers die gebruik willen maken van de mindervalidenplaatsen hebben daarvoor wel een regulier parkeerticket nodig. Deze zijn voor 18 euro verkrijgbaar op het festivalterrein.
Taxi
Bezoekers die een eigen taxi hebben gereserveerd, kunnen terecht bij de Kiss & Ride om in te stappen. Op de speciale taxi-standplaats staan taxi’s die niet gereserveerd zijn. Deze taxi’s bepalen hun eigen ritprijzen. Festival Brabantse Vrienden is niet betrokken bij de reservering en beschikbaarheid van de taxi’s.
Fiets
Rondom het festivalterrein zijn voldoende fietsenstallingen. Het is niet toegestaan om fietsen buiten de daarvoor aangewezen locaties te parkeren.
Bezoekers met een elektrische fiets kunnen de accu mee naar binnen nemen. Daar moet deze verplicht opgeslagen worden in een kluisje.