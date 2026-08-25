Zo bereik je festival Brabantse Vrienden: van parkeren tot met de fiets

Vorig jaar stond het nog bekend als Total Loss Festival, maar dit jaar is het in een nieuw jasje gestoken: het festival Brabantse Vrienden van Snollebollekes trekt duizenden bezoekers naar Strandpark Aquabest in Best. Dat gebeurt op zaterdag 5 september. Ga je met de auto, fiets of met het openbaar vervoer naar het festival? Dit moet je weten over de bereikbaarheid van Brabantse Vrienden 2026.

Bezoekers die met de auto naar festival Brabantse Vrienden komen, kunnen vooraf geen regulier parkeerticket kopen. Deze tickets zijn alleen te koop op het festivalterrein en kosten 18 euro. Wel is het mogelijk om een ticket voor Premium Parking te kopen voor 25 euro. Tickethouders kunnen hierdoor dichter bij de bezoekersingang parkeren. Premium Parking is te bestellen op de website van Brabantse Vrienden. Pendelbus

Op station Eindhoven Centraal staan pendelbussen klaar om bezoekers naar het festivalterrein te brengen. Deze vertrekken vanaf de halte aan de John F. Kennedylaan, bij het kunstwerk van de gele bowling pins. Vaste vertrektijden zijn er niet, maar tussen 12.00 en 0.00 uur vertrekt er ongeveer iedere twintig minuten een pendelbus naar Aquabest.