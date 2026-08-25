Festival Brabantse Vrienden: praktische informatie en veelgestelde vragen

Brabantse Vrienden is het nieuwe festival van Snollebollekes op Aquabest in Best. Het evenement, de opvolger van Total Loss Festival, trekt duizenden liefhebbers van Nederlandstalige muziek en feest-acts naar Brabant. We zetten alle praktische informatie en veelgestelde vragen op een rij.

Wat is het programma van Brabantse Vrienden? Het festival Brabantse Vrienden bestaat uit drie verschillende podia. Op het hoofdpodium treden Hollandse artiesten op. De Fijnfisjenie-stage wordt in samenwerking met Omroep Brabant georganiseerd en brengt carnaval naar de zomer. De Café Costa-stage is de place to be voor de echte kroegtijgers, met optredens van verschillende dj's.

Het evenement Brabantse Vrienden is zaterdag 5 september op festivalterrein Aquabest in Best. Om 13.00 uur openen de deuren en het festival eindigt om 23.00 uur. Om toegang te krijgen tot het festival moet je 18 jaar of ouder zijn. Hierop wordt gecontroleerd, dus een identiteitsbewijs is verplicht.

Hoe laat welke artiest optreedt, is nog niet bekendgemaakt.

Waar koop je tickets voor Brabantse Vrienden?

Reguliere tickets voor Brabantse Vrienden zijn voor 35,75 euro verkrijgbaar via het officiële ticketplatform van het festival. Bij aanschaf van meer dan tien tickets wordt de ticketprijs drie euro lager.

Voor 80,75 euro ben je een Kei Belangrijke Vriend. Dit VIP-ticket geeft je aparte en snellere toegang via de VIP-ingang, toegang tot het VIP-deck bij de mainstage en je kunt gebruikmaken van de VIP-bar en -toiletten.

Tickets zijn verkrijgbaar via deze website. Heb je je tickets via een andere website gekocht? Dan is dat op eigen risico, meldt de festivalorganisatie. Bij de ingang kan namelijk blijken dat de tickets niet geldig zijn.

Daarnaast heeft Brabantse Vrienden een Resale Platform: hier kun je je tickets weer verkopen wanneer je zelf niet meer naar het festival kunt gaan.

Waar kan je parkeren tijdens Brabantse Vrienden?

In principe parkeren bezoekers van het festival hun auto op de reguliere parkeerplaats. Reguliere parkeertickets koop je op locatie voor 18 euro.

Wil je liever dichter bij de ingang parkeren? Dan zijn er ook Premium Parking-tickets beschikbaar voor 25 euro.

Bezoekers die (op vertoon van een mindervalidenpas) gebruik moeten maken van een parkeerplek voor mindervaliden, kopen hiervoor een regulier parkeerticket. Deze parkeerplekken bevinden zich dicht bij de ingang.

Bekijk hier alle informatie over parkeren, pendelbussen en fietsen.

Is de Fijnfisjenie-stage op Brabantse Vrienden van Omroep Brabant?

Net als op Total Loss Festival, de voorganger van het nieuwe festival Brabantse Vrienden, is er een Fijnfisjenie-stage. Dit festivalonderdeel wordt in samenwerking met Omroep Brabant georganiseerd. Op de Fijnfisjenie-stage treden feestartiesten als Veul Gère, Lamme Frans en Jan Biggel op. Carnaval in de zomer!