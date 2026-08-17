Etienne Vaessen wil het na fantastische wedstrijd niet over voetbal hebben

Een doelman die rechtstreeks betrokken is bij drie doelpunten van zijn team, dat zie je niet vaak. Etienne Vaessen was zondag (bijna) hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 4-1 zege van FC Groningen op ADO Den Haag. Je zou dan ook verwachten dat de keeper uit Breda in extase was na zo'n prestatie. Maar hij stond na afloop met een triest gezicht de media te woord.

Hij wilde, ondanks zijn glansrol, dan ook niet spreken van een mooie afsluiting van een heftige week. "Een afsluiting wil ik dit sowieso niet noemen. Ik denk dat je dit nooit afsluit, dat het altijd in je hoofd blijft zitten. Het was gewoon een kloteweek", vertelde hij bij RTV Noord .

Vaessen is namelijk al jarenlang een goede vriend van huidig NAC-voetballer Mats Seuntjens en die verloor vorige week zijn pasgeboren dochtertje Celine . Dat heeft de doelman erg aangegrepen, vertelde hij na afloop van de wedstrijd.

Samen met zijn teamgenoten - Seuntjens voetbalde het voorbije anderhalve seizoen bij FC Groningen - droeg Vaessen zondag een shirt met de tekst: 'Mats en Elba, we denken aan jullie'.

Hij noemt het onmenselijk wat Seuntjens en zijn vriendin hebben meegemaakt. "Verschrikkelijk, je wilt dat niemand zoiets overkomt. Ik vind het heel knap hoe sterk zij zijn. Ik denk dat Mats en ik kracht putten uit elkaar. Zaterdag heb ik Mats gelukkig nog gezien, was hij bij mij op de kamer van het hotel. We zaten toevallig in de buurt. Ik wil er voor Mats en zijn vriendin zijn, ik stuur hen ook af en toe een bericht. Celine zal altijd in ons hart blijven."

'Voetbal is maar bijzaak'

Vaessen beaamt dat het voetbal in zo'n rotweek wel een soort afleiding voor hem vormde. "Het is mijn werk dus ja... dan moet ik er gewoon staan."

Maar blijdschap kon hij na de wedstrijd niet tonen. "Omdat ik dat niet gepast vind tegenover Mats en Elba. Voetbal is leuk, maar voetbal is in zo'n situatie maar bijzaak. Na zo'n wedstrijd voel ik me gewoon weer klote over hen. Ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. Het is gewoon een klotesituatie. We kunnen Celine niet terugkrijgen. Als ik dat wel zou kunnen, zou ik dit meteen voor hen doen... Nee, ik ga hier nou niet heel blij lopen doen. Ik heb mijn werk gedaan, en dan weer verder."

Supporters van NAC staken Mats Seuntjens en zijn vriendin vrijdagavond, na de wedstrijd tegen VVV Venlo, een hart onder de riem: