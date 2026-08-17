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Blushelikopter heeft panne, nog één heli vanuit Gilze actief in Ardennen

Vandaag om 13:04 • Aangepast vandaag om 13:33
Een van de twee Brabantse Chinooks boven de Hoge Venen in de Ardennen (foto: John Thys/AFP).
Een van de twee Brabantse Chinooks boven de Hoge Venen in de Ardennen (foto: John Thys/AFP).

Een van de twee blushelikopters van vliegbasis Gilze-Rijen die meehelpen bij het blussen van de enorme natuurbrand in de Belgische Ardennen staat maandag met pech aan de grond. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De problemen met de heli ontstonden zondagavond. Daarom helpt inmiddels nog maar een Nederlandse Chinook bij het blussen.

In de Belgische Ardennen is al ongeveer drieduizend hectare aan veengebied verwoest. Dit komt neer op zo'n 6000 voetbalvelden. De brand is nog niet onder controle, maar breidt inmiddels niet meer verder uit richting Duitsland.

Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag mee bij het blussen van de natuurbrand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Het is de grootste natuurbrand ooit in België.  

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