Vader slachtoffer mishandeling Lakedance looft 1000 euro uit voor tip

De vader van de 23-jarige man die op zaterdag 8 augustus werd mishandeld bij festival Lakedance in Best, looft 1000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de daders. De mishandeling gebeurde bij de uitgang van het festival, ter hoogte van de fietsenstalling.

"Mijn zoon kende ze niet en er was vooraf ook geen ruzie", vertelt zijn vader, die anoniem wil blijven. Bij de mishandeling liep de 23-jarige man twee breuken in zijn kaak op. Hij heeft veel hoofdpijn en kan op dit moment alleen via een rietje eten en drinken.

Het slachtoffer wilde na een gezellige avond naar huis. Zijn vijf vrienden gingen met een taxi naar huis. Zelf zou hij door zijn zus worden opgehaald bij een andere uitgang van het festival. Daar werd hij plotseling aangevallen door twee jongens .

Zijn vader wil er alles aan doen om de daders te vinden. Daarom stelt hij een beloning van 1000 euro beschikbaar voor degene die de politie de tip geeft die leidt tot de aanhouding van de twee. "Het is zeer onrechtvaardig als dit zonder gevolgen blijft. We willen dat die mannen worden gepakt. Mijn zoon wil ook weten waarom ze dit hebben gedaan."

Getuigen

De vader hoopt dat de beloning jongeren die mogelijk iets hebben gezien, over de streep trekt om zich bij de politie te melden.

Volgens het slachtoffer waren er twee jongens bij de mishandeling betrokken. Een van hen had een lichte huidskleur, een normaal postuur en hij droeg een wit shirt. De andere had donker haar en was wat zwaarder gebouwd. Hij droeg een zwart shirt.

De politie is nog op zoek naar getuigen die de mishandeling hebben gezien en er mogelijk foto's of video's van gemaakt hebben. "Het onderzoek is nog in volle gang", laat de politie weten. "De getuigenoproep staat nog steeds, dus mochten mensen meer informatie over deze mishandeling hebben dan kunnen zij zich bij ons melden." Over de beloning van 1000 euro wil de politie niets zeggen. "Dat is aan de familie zelf."