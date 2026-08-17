Zoektocht naar vermiste Joey (34), familie en politie maken zich zorgen

De politie roept mensen op uit te kijken naar de 34-jarige Joey uit Udenhout. Hij is vermoedelijk zondagnacht vertrokken vanuit de Groenstraat in Udenhout en wordt sindsdien vermist.

Omdat Joey een verstandelijke beperking heeft en functioneert op het niveau van een jong kind, maken zijn familie en de politie zich ernstig zorgen over hoe het met hem gaat.

De man heeft een getinte huidskleur en een kort opgeschoren kapsel. Hij droeg toen hij voor het laatst is gezien een groen T-shirt met witte Calvin Klein-opdruk, een donkere korte broek en witte schoenen.

Joey kan niet normaal communiceren. Mensen die hem hebben gezien of meer weten over waar hij nu is, kunnen contact opnemen met de politie.