Deze jongeren vissen liever dan dat ze op TikTok zitten: 'Lekker rustig'

Vissen is populair onder jongeren. Heuse ‘visfluencers’ op sociale media keren het tij. De Sportvisunie gaf afgelopen jaar 12.000 extra jeugdvispassen uit. Dat merken ze ook op een visevenement voor jongeren in Bergen op Zoom maandag.

Geen telefoons en fatbikes, maar hengels en rust. Sommige jongeren hengelen liever naar vis dan naar snelle likes op TikTok. "Hier kun je echt van genieten. Op je telefoon krijg je rechthoekige ogen", vertelt de 8-jarige Liam. Precies 97 enthousiastelingen doen mee aan het JeugdVISevent in Bergen op Zoom, eerder was dat maar de helft. Kinderen tussen de 8 en 14 leren daar alles over vis en verschillende soorten vistechnieken.

"Dit is echt actief. Je moet er wel heel veel geduld voor hebben", lacht de 11-jarige Jocelin. "Vorige week heb ik nog negen grondels gevangen", vertelt ze trots. Haar grootste vangst ooit? "Een karper", glundert ze. Visfluencer

"Het is echt heel populair bij de jeugd. We hebben zelfs een stop op de aanmeldingen moeten zetten dit jaar", vertelt visfluencer Sam van der Louw, die veel tips deelt op sociale media. Hij zit ook in de organisatie van het Bergse evenement. "Ook op sociale media zie je nu heel veel jonge mensen vissen. Dat zijn echt voorbeelden voor kinderen."





