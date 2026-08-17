Munitie in bosjes gevonden door kinderen: grond wordt verder onderzocht

Een gecertificeerd bedrijf gaat de grond bij de straat Krijgertje in Best onderzoeken, nadat vier kinderen daar zondagmiddag 16 rookgranaten in de bosjes vonden. Dat laat de gemeente maandag weten.

Het kleine bosje waar veel gespeeld wordt en met de hond gewandeld wordt, is ook maandag uit voorzorg afgezet met politielinten. "Er is geen direct gevaar voor de omgeving. Het onderzoek moet uitwijzen of er op de locatie meer explosieven aanwezig zijn en welke maatregelen eventueel nodig zijn", laat de gemeente maandag weten. Metaaldetector

De jongens van 10 en 11 jaar waren op pad met een metaaldetector in de wijk Speelheide. Ze vonden de rookgranaten ongeveer dertig centimeter onder grond.

Vol trots gingen de jongens met een plastic tasje met de rookgranaten erin naar huis om hun vondst aan hun ouders te laten zien. Die zagen meteen dat het om echte munitie ging. Het tasje met de rookgranaten werd daarom op de oprit gelegd en de de hulpdiensten werden gebeld.

Pino (10), Sam (11) en Jules (10) zijn maar wat trots op hun vondst (foto's: Dave Hendriks/Persbureau Heitink/SQ Vision).

Oorlogsmunitie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de rookgranaten vervolgens meegenomen. Het gaat om Britse 2 inch rookmortieren uit de Tweede Wereldoorlog, vertelde de politie zondag. Die zijn relatief ongevaarlijk omdat ze niet ontploffen, maar de chemicaliën in de granaten zijn wel slecht voor de gezondheid. Rond de plek in Best waar nu de wijk Speelheide is, is in de Tweede Wereldoorlog flink gevochten tijdens operatie Market Garden in september 1944. Het bodemonderzoek in opdracht van de gemeente moet zo snel mogelijk starten, meldt de gemeente. Maar hoe lang dat gaat duren, kan ze nu nog niet zeggen.