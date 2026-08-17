34-jarige vrouw uit Nistelrode aangehouden na dodelijk ongeluk op A59

Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk op de A59 afgelopen vrijdag. Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant. Ze is verhoord en weer op vrije voeten.

Een politiewoordvoerder laat weten dat dat niet hoeft te betekenen dat de vrouw niet meer verdacht is.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend in de staart van een file op de A59 bij Heesch, die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Daarbij kwamen een 71-jarige man en 72-jarige vrouw om het leven. Ook zes andere mensen raakten gewond.

De 34-jarige vrouw uit Nistelrode zat in een van de betrokken auto's. De politie benadrukt dat ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeluk met letsel of de dood tot gevolg. Daarbij vermoedt de politie dat iemand bijvoorbeeld roekeloos heeft gereden of niet goed heeft opgelet, maar is er geen opzet in het spel.

De politie doet nog volop onderzoek naar wat er precies is gebeurd.