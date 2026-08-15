Dit weten we over het dodelijke ongeluk op de A59 bij Heesch
Twee mensen zijn vrijdag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A59 bij Heesch. Zes anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. De politie laat zaterdagochtend weten nog bezig te zijn met het onderzoek naar het ongeluk. Wat is er precies gebeurd?
Wat gebeurde er?
Het ongeluk gebeurde rond half tien 's ochtends op de A59 bij Heesch, in de richting van Den Bosch. Bij de botsing waren vier auto's betrokken. Twee mensen kwamen om het leven. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss.
Ook zes andere mensen raakten gewond. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.
Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Onder meer werd een traumateam ingezet. De A59 werd afgesloten vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. De weg bleef uren dicht.
Hoe kon het ongeluk gebeuren?
Dat is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing.
Wel is duidelijk dat het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Honderden boeren waren vrijdag onderweg naar Den Bosch voor een protest bij het provinciehuis.
Of de file die door de tractoren ontstond een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, wordt nog onderzocht.
Waarom reden er zoveel tractoren op de snelweg?
De boeren kwamen vanuit verschillende delen van het land naar Den Bosch. Daar protesteerden ze tegen het plan van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveebedrijven in te trekken. Hier kun je het verslag van de dag teruglezen.
Om bij het provinciehuis te komen, reden veel boeren over de snelweg. Dat mag niet: landbouwvoertuigen mogen niet op autosnelwegen rijden. De politie had vooraf gezegd de tractoren niet tegen te houden zolang ze de snelweg niet blokkeerden of gevaarlijke situaties veroorzaakten.
Later verklaarde de politie dat er zowel 's ochtends als 's middags was geprobeerd tractoren van de snelweg te weren. Omdat de massale toestroom volgens de politie relatief veilig verliep, werd het rijden op de snelweg uiteindelijk gedoogd. De Commissaris van de Koning, Ina Adema, ging vrijdag kort in op het ongeluk.
De commissaris van de Koning Ina Adema ging kort in op het ongeluk vrijdag. Bekijk hier de beelden:
Kon de politie dan niet ingrijpen?
Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukt inmiddels dat er geen landelijke regel bestaat dat de politie bij demonstraties niet mag ingrijpen. Demonstreren is een grondrecht, maar als er gevaar of andere onacceptabele situaties ontstaan, kan het lokale gezag optreden.
Ook voor tractoren op de snelweg geldt volgens het OM dat per situatie wordt bekeken wat er moet gebeuren. Tractorbestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels en kunnen strafrechtelijk worden aangepakt als ze toch de snelweg op gaan.
De politie zegt dat de situatie ingewikkeld was omdat de boeren door meerdere gemeenten reden. Per gemeente maken burgemeester, politie en OM samen een afweging.
Verkeersadvocaat Bert Kabel zei vrijdag dat de politie volgens hem veel eerder moeten ingrijpen. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat het demonstratierecht als reden wordt aangehaald om niet direct te handhaven.
Wat gebeurde er na het ongeluk?
Het dodelijke ongeluk overschaduwde het boerenprotest in Den Bosch. Bij het provinciehuis werd een moment van stilte gehouden voor de slachtoffers. Ook werd het programma buiten tijdelijk stilgelegd en ging de muziek uit.
Later werden boeren opgeroepen om niet via de snelweg naar huis te rijden. Ook FDF-voorman Mark van den Oever riep boeren daartoe op.
Premier Rob Jetten noemt het "geen goed signaal" dat de politie vooraf had aangekondigd niet op te treden tegen tractoren die over de snelweg reden. Hij vindt dat politie, OM en burgemeester moeten bespreken hoe het zo mis kon gaan.