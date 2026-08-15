Dit weten we over het dodelijke ongeluk op de A59 bij Heesch

Twee mensen zijn vrijdag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A59 bij Heesch. Zes anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. De politie laat zaterdagochtend weten nog bezig te zijn met het onderzoek naar het ongeluk. Wat is er precies gebeurd?

Wat gebeurde er?

Het ongeluk gebeurde rond half tien 's ochtends op de A59 bij Heesch, in de richting van Den Bosch. Bij de botsing waren vier auto's betrokken. Twee mensen kwamen om het leven. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss.

Ook zes andere mensen raakten gewond. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Onder meer werd een traumateam ingezet. De A59 werd afgesloten vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. De weg bleef uren dicht.

Hoe kon het ongeluk gebeuren?

Dat is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing.

Wel is duidelijk dat het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Honderden boeren waren vrijdag onderweg naar Den Bosch voor een protest bij het provinciehuis.

Of de file die door de tractoren ontstond een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, wordt nog onderzocht.





Waarom reden er zoveel tractoren op de snelweg?

De boeren kwamen vanuit verschillende delen van het land naar Den Bosch. Daar protesteerden ze tegen het plan van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveebedrijven in te trekken. Hier kun je het verslag van de dag teruglezen.