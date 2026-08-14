Boerenprotest en debat: provincie moet opnieuw met 5 boeren praten

17:42

Het college omarmt de motie van coalitiepartijen VVD en Lokaal Brabant om nogmaals met de boeren om tafel te gaan. Dat zegt gedeputeerde Saskia Boelema (D66). De partijen deden dat voorstel eerder vandaag.

VVD-fractievoorzitter Roel Gremmen sprak van een 'ultieme poging van de provincie om er samen met de boeren alsnog uit te komen. De hoop is dat er toch nog geschikte alternatieve plannen komen waarmee aan de uitspraak van de rechter kan worden voldaan, zonder de vergunningen in te trekken.

Later vanavond wordt over het voorstel gestemd. Het lijkt aannemelijk dat een meerderheid van Provinciale Staten voor de motie zal stemmen.

Overigens was het college al van plan ruimte te bieden voor nieuwe plannen van de boeren. Om die reden werd het besluit over de zomer heen getild en worden daarom 75.000 euro aan dwangsommen betaald.' De provincie moest eigenlijk al een besluit hebben genomen.