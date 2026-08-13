Rob Jetten praat met kippenboer over intrekken vergunningen: 'Grote impact'

Premier Rob Jetten heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Veldhoven, waar hij sprak met een aantal boeren uit de regio. Daar was ook een van de pluimveehouders bij van wie de vergunning misschien wordt ingetrokken. Met de het debat en de boerenprotesten van vrijdag in het vooruitzicht, ging hij dan ook niet voorbij aan de zorgen van de boeren. "De menselijke kant moeten we niet vergeten."

De minister-president kreeg donderdag, op uitnodiging van de ondernemersorganisatie voor land- en tuinbouw (LTO), eerst een rondleiding op een boerderij. Vervolgens ging hij naar bezoekerscentrum Toterfout in Veldhoven om te praten met verschillende boeren. Het werkbezoek aan Brabant was al gepland voordat bekend was dat er vrijdag boerenprotesten plaatsvinden. Er wordt vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch geprotesteerd, wanneer Provinciale Staten debatteert over het voornemen van het college om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.