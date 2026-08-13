Rob Jetten praat met kippenboer over intrekken vergunningen: 'Grote impact'
Premier Rob Jetten heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Veldhoven, waar hij sprak met een aantal boeren uit de regio. Daar was ook een van de pluimveehouders bij van wie de vergunning misschien wordt ingetrokken. Met de het debat en de boerenprotesten van vrijdag in het vooruitzicht, ging hij dan ook niet voorbij aan de zorgen van de boeren. "De menselijke kant moeten we niet vergeten."
De minister-president kreeg donderdag, op uitnodiging van de ondernemersorganisatie voor land- en tuinbouw (LTO), eerst een rondleiding op een boerderij. Vervolgens ging hij naar bezoekerscentrum Toterfout in Veldhoven om te praten met verschillende boeren.
Het werkbezoek aan Brabant was al gepland voordat bekend was dat er vrijdag boerenprotesten plaatsvinden. Er wordt vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch geprotesteerd, wanneer Provinciale Staten debatteert over het voornemen van het college om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.
"Het is een belangrijk debat over de vijf pluimveehouders die in grote onzekerheid zitten", zegt Jetten na zijn gesprek met de boeren. "Boeren laten vrijdag hun stem horen, dat hoort erbij. Dit alles heeft een grote persoonlijke impact op hen en daar moeten we oog voor hebben. Er moet komende jaren veel gebeuren in de agrarische sector, dat raakt boerenbedrijven en boerenfamilies. Die menselijke kant moeten we niet vergeten."
Intrekken vergunningen
Over het intrekken van de vergunningen wilde Jetten weinig kwijt. Hij vindt vooral dat dit soort besluiten in Den Bosch, op het provinciehuis, moeten worden genomen en niet in Den Haag. "Het is belangrijk dat de provincie hierover het gesprek voert met de boeren. Als kabinet gaan we met alle provincies in gesprek om te voorkomen dat je dit soort zware middelen moeten inzetten."
Grote opkomst verwacht
Ondanks de hitte wordt er vrijdag een grote opkomst verwacht bij de boerenprotesten. Boerenbelangenorganisaties houden vrijdag rekening met ongeveer 2500 boeren die naar het provinciehuis in Den Bosch komen, liet een van de organisaties, de ZLTO, donderdag weten.
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