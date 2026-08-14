Dodelijk ongeluk overschaduwt boerenprotest: moment van stilte
De Commissaris van de Koning Ina Adema gaat in de vergadering kort in op het ongeluk dat vrijdagochtend plaatsvond op de A59, waarbij twee mensen om het leven kwamen.
Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden.
"De dood van deze twee mensen is een afschuwelijke tragedie", aldus Adema. Er volgt een kort moment van stilte, alleen het getoeter van de boeren buiten het provinciehuis is nog te horen.
Ook het programma buiten bij de boeren is even onderbroken om stil te staan bij het ongeluk. Er is een pauze ingelast en de muziek is uitgezet.
Aan de protesterende boeren wordt medegedeeld dat er volgens de autoriteiten geen trekkers bij het ongeluk betrokken waren. Een spreker op het podium wenste de nabestaanden en slachtoffers sterkte.
Het debat over het intrekken van de vijf vergunningen is hier live te volgen.
Het laatste nieuws over het debat én over de protesten buiten het provinciehuis, vind je in ons liveblog.
Alle verhalen over de boerenprotesten vind je op onze dossierpagina.