Dodelijk ongeluk overschaduwt boerenprotest: moment van stilte

De Commissaris van de Koning Ina Adema gaat in de vergadering kort in op het ongeluk dat vrijdagochtend plaatsvond op de A59, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden.

"De dood van deze twee mensen is een afschuwelijke tragedie", aldus Adema. Er volgt een kort moment van stilte, alleen het getoeter van de boeren buiten het provinciehuis is nog te horen.