LIVE | Boerenprotest en debat: meerdere files door trekkers, debat begonnen

08:25

Het zal er vandaag hard aan toe gaan in Provinciale Staten. Politiek verslaggever Rick Lemmens:

"Rechtse oppositiepartijen zoals BBB, CDA, PVV en JA21 zijn fel tegen het intrekken van de vergunningen. Zij zullen zich, mede aangespoord voelend door het grote protest buiten, alles uit de kast halen om te voorkomen dat de vergunningen straks daadwerkelijk worden ingetrokken.

BBB mag als eerste aanvrager van het debat beginnen. Daarvoor spreken 21 mensen in, waaronder de vijf boeren.

Ondertussen ziet ook de coalitie dat het college steken heeft laten vallen. Vooral waar het gaat om de communicatie met de boeren, moeten Gedeputeerde Staten vandaag echt nog eens duidelijk maken dat dat anders had gemoeten.

Ook horen we dat coalitiepartijen willen dat de tijd tot 1 oktober (wanneer het college een besluit neemt) wordt gebruikt om alles opties toch nog een keer te bekijken. Zo hopen ze nu een beetje rust te creëren en dat het intrekken van de vergunningen straks misschien toch niet nodig blijkt."

Het debat begint om 09.30 uur en is live te volgen via Omroep Brabant.