LIVE | Boerenprotest en debat: meerdere files door trekkers, debat begonnen
Vandaag debatteren Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Vanuit oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het college groot. Er is een groot protest aangekondigd. In dit liveblog volg je de laatste ontwikkelingen. Over het debat in het provinciehuis, en de protesten.
Liveblog
Caroline van der Plas ook aanwezig
Kijk hier live mee naar het debat in het provinciehuis
Meerdere files door boerenprotest
Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken.
Op de A59 is de vertraging rond 09.30 uur het grootst. In de richting van Den Bosch staat er bij Oss-Oost en Kruisstraat twintig minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil, meldt de verkeersinformatie van de ANWB.
Het verkeer rijdt ook langzaam op verschillende plekken op de N279. Vooral tussen Boerdonk en Den Bosch kunnen bestuurders korte files verwachten. De vertraging schommelt daar tussen vijf en tien minuten.
'Wat de provincie wil is asociaal'
Bussen met boeren en sympathisanten gearriveerd
Niet iedereen die vandaag komt prosteren komt met de trekker. Voor het provinciehuis in Den Bosch zijn vrijdagochtend bussen met boeren en sympathisanten gearriveerd, zo ziet verslaggever Noël van Hooft.
Vanwege de extreme hitte zijn er bij het provinciehuis extra drinkwaterpunten neergezet. Er worden zo'n 2.500 demonstranten verwacht. Zoveel zijn er vrijdagochtend om 9 uur nog niet aanwezig.
Kijk live mee naar de boerenprotesten
'Haagse stront' en 'Politiek hakblok' borden
Boeren verzamelen in Helvoirt om samen naar Den Bosch te rijden
Stil protest in het provinciehuis
Dronebeelden vanuit Den Bosch
Hoe gaat het debat verlopen?
Het zal er vandaag hard aan toe gaan in Provinciale Staten. Politiek verslaggever Rick Lemmens:
"Rechtse oppositiepartijen zoals BBB, CDA, PVV en JA21 zijn fel tegen het intrekken van de vergunningen. Zij zullen zich, mede aangespoord voelend door het grote protest buiten, alles uit de kast halen om te voorkomen dat de vergunningen straks daadwerkelijk worden ingetrokken.
BBB mag als eerste aanvrager van het debat beginnen. Daarvoor spreken 21 mensen in, waaronder de vijf boeren.
Ondertussen ziet ook de coalitie dat het college steken heeft laten vallen. Vooral waar het gaat om de communicatie met de boeren, moeten Gedeputeerde Staten vandaag echt nog eens duidelijk maken dat dat anders had gemoeten.
Ook horen we dat coalitiepartijen willen dat de tijd tot 1 oktober (wanneer het college een besluit neemt) wordt gebruikt om alles opties toch nog een keer te bekijken. Zo hopen ze nu een beetje rust te creëren en dat het intrekken van de vergunningen straks misschien toch niet nodig blijkt."
Het debat begint om 09.30 uur en is live te volgen via Omroep Brabant.
Een protestbord bij de N279 bij Berlicum
'Overal zijn mensen op stap' naar Brabant
"In zeven jaar protesteren zijn we goed georganiseerd met allerlei apps. We hebben ontzettend veel contact met boeren door heel Nederland, overal zijn mensen op dit moment op stap." Dat zegt boerin Lisette van Oosterhout vrijdagochtend tegen Omroep Brabant.
Zelf is ze ook aanwezig bij de protesten in Den Bosch. "We willen dat de provincie haar keutel intrekt." Volgens haar is dat in het belang van iedereen: "Als ze lukraak vergunningen in kunnen trekken, is iedereen in Nederland vogelvrij."
Als de boeren vandaag niet hun zin krijgen ziet Van Oosterhout nieuwe acties komen. "En ik kan niet beloven dat het altijd publieksvriendelijk zal zijn. "
Twee podia opgebouwd
Zo'n 30 trekkers aangekomen bij provinciehuis
Ongeveer dertig tractoren zijn vrijdagochtend rond half acht aangekomen in Den Bosch.
De tractoren reden langzaam over de A59 bij Vlijmen, maar andere voertuigen konden zonder problemen inhalen, aldus een verslaggever.
Ze zijn versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De voorste tractor heeft een bord met de tekst "Haagse stront steelt onze grond". De colonne wordt niet begeleid door de politie.
De eerste boeren arriveren in Den Bosch
Rob Jetten sprak met kippenboer over intrekken vergunningen: 'Grote impact'
Premier Rob Jetten heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Veldhoven, waar hij sprak met een aantal boeren uit de regio. Daar was ook een van de pluimveehouders bij van wie de vergunning misschien wordt ingetrokken.
Met de het debat en de boerenprotesten van vrijdag in het vooruitzicht, ging hij dan ook niet voorbij aan de zorgen van de boeren. "De menselijke kant moeten we niet vergeten."
Eerste voorbereidingen worden getroffen
Debat en protesten live te bekijken
Politie gaat tractors op snelweg niet tegenhouden
De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker op de snelweg naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Dat zegt de politie Oost-Brabant.
Een woordvoerder geeft aan dat de politie "trekkers en landbouwvoertuigen" die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet zal dulden.
2500 boeren verwacht, extra drinkwater door hitte
Boerenbelangenorganisaties houden rekening met ongeveer 2500 boeren die naar het provinciehuis in Den Bosch komen. Dat liet een van de organisaties, de ZLTO, donderdag weten.
Vanwege de hitte wordt buiten bij het provinciehuis voor extra drinkwater gezorgd.