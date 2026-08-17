Maickel heeft 72 uur broodjes gesmeerd: 'Fysiek oké, mentaal is het zwaar'

Het is Maickel Bouw gelukt. Hij heeft 72 uur doorgebracht in zijn foodtruck in Beek en Donk. De afgelopen drie dagen verkocht hij dag en nacht broodjes om een wereldrecord te kunnen vestigen. Het doel? Zoveel mogelijk broodjes achter elkaar smeren.

Urenlange rij Vooral vrijdag- en zaterdagavond was het druk bij de foodtruck. Mensen kwamen na het stappen nog even langs om wat te eten te halen, terwijl anderen speciaal voor de actie naar Beek en Donk waren gekomen. Maandag was het pas echt druk op het plein. Mensen sloten 's ochtends aan in een lange rij.

Een klok op de balie van de broodjesbus hield precies bij hoelang hij al bezig was. "Er is geen moment geweest dat er niemand voor de truck heeft gestaan", vertelt de broodjesmaker.

Het begon afgelopen vrijdag om vier uur 's middags. Sindsdien heeft Maickel onafgebroken in zijn foodtruck op het Piet van Thielplein gestaan om mensen te voorzien van allerlei verschillende broodjes.

Sommige broodjesliefhebbers moesten uren wachten. "Het zijn mijn favoriete broodjes. Sinds dat ik hier woon haal ik elke twee weken een broodje", zegt Chris. Hij stond maandag bijna vijf uur in de rij om een broodje te bemachtigen. "Maar het is het 100 procent waard. De broodjes van Maickel zijn echt lekker en goed gevuld."

Maickel zelf kan nog niet echt geloven dat mensen zo lang voor op zijn broodjes hebben staan wachten. "Het is echt niet normaal dat mensen dat doen."

Blaren op handen

De laatste uren werd het steeds zwaarder voor de broodjesmaker. "Mijn handen zijn er redelijk goed aan toe. Ik heb hier en daar een blaartje. Ze zijn natuurlijk de afgelopen jaren goed getraind." Wel is Maickel erg moe en kan hij niet wachten om naar bed te gaan. "Fysiek gaat het oké, maar mentaal is het heftig."

De laatste nacht zag hij naar eigen zeggen ook wat vreemde dingen. Zijn moeder was gelukkig de hele nacht bij hem. "Als hij wartaal was gaan uitslaan hadden we ingegrepen, maar dat is niet gebeurd", vertelt ze trots.

Wel of geen record?

Of de broodjesmaker ook officieel een wereldrecord heeft gevestigd, is nog niet duidelijk. "Het ligt eraan wat je een officieel record vindt. Op dit moment kijken er 6,7 duizend mensen live mee naar wat ik heb gedaan. Ik vind het veel mooier dat zij mijn record bevestigen", vertelt Maickel.

Aan zijn wereldrecordpoging is ook een goed doel gekoppeld. Van ieder verkocht broodje gaat een deel naar de kindervakantieweek in Beek en Donk, net als de fooien. Hoeveel geld Maickel precies heeft opgehaald is nog niet bekend. Het geld moet nog worden geteld.