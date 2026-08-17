Laurens ontdekte online dat slang van zoon vermist is: 'We zijn bezorgd'

Laurens Steevens (44) was maandagmiddag nietsvermoedend aan het werk, toen hij online een artikel tegen kwam over een vermiste slang in Deurne. Tot zijn schrik kwam het beest hem erg bekend voor. "Ik dacht: die lijkt wel heel erg op de slang van mijn zoon."

De slang genaamd Felix werd zondag gevonden door Ria. Zij zag het dier op de drempel van haar voordeur. Haar vriend wist de slang in een emmer te vangen, maar hij ontsnapte daarna opnieuw. Toen Laurens hierover las, reed hij meteen naar huis. "Ik zag al aan de achtergrond van de foto van Ria dat het waarschijnlijk de oprit van onze buren was. En inderdaad, Felix was weg." Ria was zondag in de straat langs de deuren geweest om de eigenaar van het dier op te sporen. "Maar niet bij ons, want ze had zo hard gegild dat ze er vanuit was gegaan dat wij al wel hadden gehoord dat er iets aan de hand was", vertelt Laurens.

Verstoppertje

Het is voor het eerst dat Felix zijn terrarium verlaat. "We letten er juist heel erg op. Waarschijnlijk heeft er toch een glazen schuifdeurtje niet goed genoeg dicht gezeten." Dat Laurens en zijn gezin de vermissing nog niet eerder hadden ontdekt, komt omdat Felix zich na het eten of als hij gaat vervellen graag verstopt. "Dan graaft hij zich helemaal in. Mijn zoon Lynk was er dan ook vanuit gegaan dat hij gewoon verstopt zat." 'We maken ons zorgen'

Laurens en de 15-jarige Lynk maken zich zorgen om Felix. "Zo'n slang leeft normaal in hogere temperaturen. Het wordt nu steeds kouder. Lynk vindt het heel erg. Hij zorgt heel goed voor Felix en dan gebeurt er zoiets." Het gezin is druk bezig met zoeken. "We verwachten dat hij in het donker actiever wordt. Lynk heeft de buren gevraagd of hij straks met een zaklamp in de tuinen mag zoeken. Aangezien het gisteren heeft geregend gaan we in wat droge plekken kijken. We hebben ook een soort lokdoos met voer neergezet." Felix beweegt zich volgens Laurens vooral langs muren en kieren. "Als mensen hem zien kunnen ze ons waarschuwen via het Facebookaccount van mijn vrouw Kim Steevens. Ze hoeven niet in paniek te raken. Hij doet niemand kwaad en is banger voor mensen dan andersom."