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Vrouw die zwaargewond op brandend bed werd gevonden alsnog overleden

Vandaag om 10:50 • Aangepast vandaag om 11:09
Een vrouw is overleden nadat haar bed in brand vloog in Dussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een vrouw is overleden nadat haar bed in brand vloog in Dussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

De vrouw die maandagavond zwaargewond raakte bij een brand in haar huis aan de Craeyweer in Dussen, is overleden. Dat meldt de politie dinsdag. Buren vonden de vrouw op een bed dat in brand stond. Een kennis wist haar naar buiten te brengen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Uit onderzoek van de politie blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. 

Gevonden op brandend bed
Buren zagen rond kwart voor zeven rook uit het huis komen en hoorden de rookmelder afgaan. Ze gingen meteen naar binnen en vonden de vrouw op het brandende bed.

Hoe het bed in brand vloog, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens buurtbewoners zou de vrouw op bed hebben gelegen en met een sigaret in haar hand in slaap zijn gevallen. De buren probeerden het vuur met een tuinslang te blussen.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse, bekijk hieronder de beelden.

  • Een vrouw is overleden nadat haar bed in brand vloog in Dussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Een vrouw is overleden nadat haar bed in brand vloog in Dussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Een vrouw is overleden nadat haar bed in brand vloog in Dussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Een vrouw is overleden nadat haar bed in brand vloog in Dussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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