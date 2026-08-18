Joey Veerman tekent voor vijf jaar in Dortmund: ‘Brabant werd mijn thuis’

Het was al duidelijk, maar Joey Veerman verlaat PSV voor Borussia Dortmund. De middenvelder is dinsdagochtend door de Duitsers gepresenteerd en tekent een contract voor vijf seizoenen. In een verklaring blikt Veerman terug op de "magische jaren" die hij beleefde in Eindhoven.

“Waar zal ik beginnen?”, zegt Veerman als hij terugblikt op zijn carrière bij PSV. “Ik heb hier acht prijzen gewonnen, geweldige Europese wedstrijden beleefd, vrienden voor het leven gemaakt, ben speler van het Nederlands elftal geworden, mijn kinderen zijn hier in Brabant geboren en zo kan ik nog wel even doorgaan. PSV en Brabant zijn voor mij en mijn hele familie gaan voelen als thuis.”

"Soms komt er een kans voorbij die je moet pakken."

“Het waren magische jaren, in alle opzichten”, vult hij aan. “Maar soms komt er een kans voorbij die je moet pakken. Daar is Borussia Dortmund een perfect voorbeeld van. Dit is voor mij een gedroomde vervolgstap waar ik enorm naar uitkijk. Ik ga er alles aan doen om dit avontuur tot een succes te maken.”

Joey Verman is gepresenteerd door Borussia Dortmund (foto: Borussia Dortmund).

Veerman maakte er geen geheim van dat hij een volgende stap in zijn loopbaan wel zag zitten. Hij werd eind vorig jaar ook gelinkt aan de Turkse topclub Fenerbahçe. Tot een transfer kwam het niet: de 27-jarige middenvelder gaf aan het seizoen in Eindhoven af te maken. Zijn vertrek bij PSV is daarom geen gigantische verrassing voor veel supporters. Veerman zegt dat hij "heel veel mensen bij PSV gaat missen" en wil iedereen bedanken voor "een onvergetelijke tijd". “En we zien elkaar ongetwijfeld snel weer”, besluit hij zijn boodschap.

"We gunnen Joey deze transfer allemaal van harte."

Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, neemt met gemengde gevoelens afscheid van Veerman. “Joey is een voetballer met unieke kwaliteiten, die we graag nog jaren in een PSV-shirt hadden willen zien schitteren. Tegelijkertijd beseffen we heel goed dat hij een speler met ambitie is en nu een prachtige kans krijgt om zichzelf uit te dagen op een nog hoger niveau. We gunnen Joey deze transfer allemaal van harte, bedanken hem voor alles en wensen hem onwijs veel succes toe in Dortmund.” Beluister de podcast Transferzomer van PSV: