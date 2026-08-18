Giraffe geboren in Beekse Bergen: 'Mannetje is kers op de taart'

Babynieuws uit de Beekse Bergen: daar is op 7 augustus voor de vierde keer dit jaar een Nubische giraffe geboren.

Het mannetje doet het heel goed en zal deze week al samen met zijn moeder en leeftijdsgenoten in het park te zien zijn.

Ernstig bedreigd

De geboortes zijn volgens Beekse Bergen belangrijk voor het behoud van de Nubische giraffe. De status van deze diersoort op de Rode Lijst van de IUCN, een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van natuurbescherming, is namelijk 'ernstig bedreigd'. De soort staat volgens het park ernstig onder druk door ontbossing, uitbreiding van steden en landbouw en stroperij.

Beekse Bergen doet daarom mee aan een programma om een gezonde populatie van deze giraffe in Europese dierentuinen te behouden. "We zijn heel blij dat we als park op deze manier ons steentje bij kunnen dragen", zegt dierenverzorger Arianne van den Boogaard. Ze noemt het verder "heel fijn dat het zo goed gaat met alle vier de jongen". Het blijft volgens haar altijd spannend: "Er kan in het begin nog zo veel fout gaan, maar ook nu gaat alles voorspoedig. Dit mannetje is echt de kers op de taart."