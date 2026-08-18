Geen harde muziek, wel bordspellen: prikkelarme intro populairder dan ooit

Geen feestjes met keiharde muziek, maar liever bordspellen, lezen, gamen of zwaardvechten. Steeds meer studenten van de TU Eindhoven kiezen voor zo'n prikkelarme introductieweek in plaats van het drukke, feestelijke programma. Dit jaar is die rustige variant groter dan ooit.

Voor elke deelnemer aan de introductie is er dit jaar wat te kiezen. Twee jaar geleden begon de TU/e met een pilot voor een prikkelarm programma. Vorig jaar liep dat alleen 's avonds, omdat de meeste feestjes dan plaatsvinden. Dit jaar draait het prikkelarme programma ook overdag. Twee programma's

"De hele week lang zetten we twee programma's naast elkaar", zegt communitymanager Esther Lutterman van de TU/e. "Het ene heeft veel prikkels, geluid en 'wat komt er op me af', het andere veel minder. Maar ook daar kun je vrienden maken, je plek vinden en een warme landing hebben." De universiteit merkt dat steeds meer studenten behoefte hebben aan zo'n prikkelarme introductie. "Studenten vinden het heel fijn dat we dit aanbieden", zegt Lutterman. Ze hoorde ook van studenten die zich eerst niet wilden aanmelden voor de introductie of de feestjes, maar uiteindelijk toch voor de prikkelarme variant kozen.

Populair bij internationals

Na de geslaagde pilot van twee jaar geleden deelde de TU/e de ervaringen en tips met andere universiteiten. Daardoor gingen ook andere universiteiten een prikkelarm programma organiseren. Ook doen steeds meer internationale studenten mee. Bij hen draait het volgens Lutterman minder om feesten en bier drinken en meer om kennismaken met anderen.

Studenten spelen bordspelletjes (foto: Evie Hendriks).